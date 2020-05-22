Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге свободны около 11% коек для пациентов с COVID-19
Около 11% специализированного коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободно в Петербурге, сообщает сообщает пресс-служба администрации губернатора в пятницу.
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Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Российская газета 06:40
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Интерфакс вчера в 07:26
Политика
Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных
Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока.
Lenta.ru 06:03
Экономика
Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении, закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса.
Известия 05:49
Футбол
У Погребняка обнаружили коронавирус
Lenta.ru 04:36
Происшествия
В Петербурге нашли трупы двух подростков
В жилом доме на Кронверкском проспекте в Петербурге обнаружили трупы двух подростков. Один был в квартире, а другой входа на чердак.
Московский Комсомолец 03:41
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу
Как передает «ФедералПресс», Россия не станет выходить из Договора по открытому небу.
ФАН 03:45
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
В России выздоровели почти 100 тыс. человек с выявленным коронавирусом
Москва, 22 мая 2020, 12:13 — REGNUM Коронавирус нового типа выявлен в России у 8894 человек за сутки 21 мая.
REGNUM 05:13
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Происшествия
На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
Энергетика
Цены на нефть снова пошли на спад
Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов.
ИА Новороссия 02:55
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
МФЦ Петербурга возобновят работу с 25 мая
Многофункциональные центры Петербурга возобновят работу с 25 мая.
Телеканал Санкт-Петербург 06:27
Происшествия
Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»
RT на русском вчера в 07:57
Экономика
ЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики
Алексей Заботкин возглавил департамент кредитно-денежной политики ЦБ в августе 2018 года, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».
Коммерсантъ 05:12
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Космос
Получены самые убедительные свидетельства рождения новой планеты
Вести.Ru вчера в 05:05