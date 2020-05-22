Около 11% специализированного коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободно в Петербурге, сообщает сообщает пресс-служба администрации губернатора в пятницу.

В Петербурге свободны около 11% коек для пациентов с COVID-19

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