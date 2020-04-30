Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. / ТАСС/. Среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией.ТАСС16:31
Подробнее о событии
Показать все источники
111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе заразились коронавирусом
КП - Санкт-Петербург17:03
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Экономика
QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП
В письме Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Центробанк отмечается, что компании ежегодно проводят сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей.
Известия 27 апреля в 17:01
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
Общество
Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.
Известия 14:12
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
Известия 18:43
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 18:37
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Речь идет о трех коротких роликах, на которых зафиксирован неопознанный объект, напоминающий летающую тарелку.
Первый канал 28 апреля в 00:35
Общество
Названо условие продления проездных билетов в Москве
Сроки действия проездных билетов в Москве будут продлены после 11 мая, если по ним в в период самоизоляции было совершено не более восьми поездок.
Газета.Ru 19:19
Шоу-бизнес
Модель Джиджи Хадид впервые станет мамой
25-летняя модель Джиджи Хадид и 27-летний музыкант Зейн Малик станут родителями. Хадид находится на 20-й неделе беременности.
ТВ Центр вчера в 04:57
Происшествия
В Иркутской области районного чиновника заподозрили в поджоге леса
Коммерсантъ вчера в 04:46
Транспорт
Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин
Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Политика
Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Калининград
Главный претендент на достройку "Северного потока-2" трубоукладчик "Академик Черский" сменил пункт назначения с Находки на Калининград.
Российская газета 10:47
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии
Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:04
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Экономика
Налог на самозанятых в Пензенской области будет введен с 1 июля
Налог на профессиональный доход будет введен в Пензенской области с 1 июля 2020 года.
PenzaNews вчера в 10:50
Общество
В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей
В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
Общество
Что изменится в жизни южноуральцев с мая 2020 года
С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей.
Южноуральская панорама 08:28
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Общество
На предприятиях Роскосмоса коронавирусом заболело 148 человек
На предприятиях ракетно-космической отрасли России за период эпидемии коронавирусом заболело 148 человек, сообщил в своем Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Деловое.ТВ 02:14
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
Здоровье
В шести странах мира выявлены случаи новой вирусной болезни у детей
Случаи нового вирусного синдрома установлены врачами у детей во Франции, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:47
Политика
Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты
Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
REGNUM 17:17
Политика
Премьер Мишустин заявил, что заразился коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам заявил президенту Владимиру Путину.
JustMedia 13:01
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Кино
Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес»
Студия Disney запланировала снять игровую адаптацию мультфильма «Геркулес», оригинал которого вышел в 1997 году.
Sibnet Новости 07:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 15:35
Наука
На Мадагаскаре обнаружили древнейшее млекопитающее Гондваны
Палеонтологи на острове Мадагаскар обнаружили скелет древнего млекопитающего, не вписывающегося в привычные законы биологии.
Planet Today 13:06