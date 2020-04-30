САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. / ТАСС/. Среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

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