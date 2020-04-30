САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. / ТАСС/. Среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

с чего всё началось

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Политика В администрации США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления Соединенные Штаты желают премьер-министру России Михаилу Мишустину скорейшего и полного выздоровления, сообщил высокопоставленный сотрудник администрации США.

Шоу-бизнес Надежду Бабкину выписали из больницы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Эль-Кунейтра Пять ракет с территории Голанских высот выпустила по объектам в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии израильская армия.

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. 31

Футбол «Лион» собирается обжаловать досрочное завершение чемпионата Франции В «Лионе» выступили с заявление по поводу досрочного завершения сезона чемпионата Франции.

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 578

Происшествия Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб. 398

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 593

Общество Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» Президент Владимир Путин поддержал инициативу знаменитого актера Василия Ланового, который предложил всем россиянам, раз уж «Бессмертного полка» не будет, выйти 9 Мая на балконы и всем вместе исполнить песню «День Победы». 265

Футбол Жоау Мариу заявил, что не уверен в своем будущем Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился мнением о том, что ждет его после возобновления футбольного сезона.

Общество Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции. 1

Энергетика Польша намерена арестовать активы «Северного потока-2» Варшава будет добавиться ареста активов газопровода «Северный поток — 2», если «Газпром» не выплатит польской компании PGNiG средства в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. 1,5K

Общество Власти Москвы разъяснили порядок продления пропусков Сервис продления пропусков на работу был запущен на платформе официального сайта мэра Москвы 29 апреля. 1K

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 345

Политика Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может. 671