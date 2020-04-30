Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге 111 сотрудников заразились коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. / ТАСС/. Среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В «Лионе» выступили с заявление по поводу досрочного завершения сезона чемпионата Франции.
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В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
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Польша намерена арестовать активы «Северного потока-2»

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Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
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