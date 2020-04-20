Коронавирус
RT на русскомВ Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
Читать в источнике
Оценить131
с чего всё началось
Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.ТАСС13:02
Подробнее о событии
Показать все источники
У курсантов петербургской Военно-медицинской академии выявили коронавирус
Телеканал Санкт-Петербург13:21
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Единоборства
Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова
ProstoProSport 08:44
Общество
Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.
Известия 13:48
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
РИА Новости 09:14
Происшествия
В Ялте полицейские накрыли сеть «массажных» интим-салонов
Полиция Крыма пресекла деятельность подпольной сети интим-салонов, действовавших под вывеской массажных заведений.
Российская газета 06:06
Общество
Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении
В Роспотребнадзоре назвали рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 15:12
Шоу-бизнес
Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети
Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело 05:55
Общество
В Москве умерли еще 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Здоровье
Осетинский врач назвал незаконный митинг «очагом разноса коронавируса»
Мощным очагом распространения коронавирусной инфекции назвал прошедший сегодня по Владикавказе стихийный митинг против режима самоизоляции главный врач республиканской клинической больницы Астан Митциев, 20 апреля его заявление опубликовала пресс-служба главы региона.
ИА Красная Весна 16:21
Футбол
Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»
По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости 15:05
Хоккей
Григоренко стал игроком «Коламбуса»
В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
ODDS.ru 10:13
Авто
АвтоВАЗ начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
«АвтоВАЗ» поручил дилерским центрам LADA проверять все приезжающие на гарантийный ремонт или ТО автомобили на наличие чип-тюнинга.
Автоновости дня 11:30
Здоровье
На предприятиях Татарстана обнаружили очаги распространения коронавируса
Роспотребназор объясняет рост числа случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Татарстане возникновением очагов инфекции на предприятиях региона.
Коммерсантъ Казань 15:05
Армия и оружие
В США заявили, что коронавирус срывает поставки техники для Пентагона
Вашингтон, 20 апреля 2020, 23:33 — REGNUM Остановка промышленных предприятий из-за эпидемии коронавируса уже повлияла на график поставок техники для вооруженных сил США, заявила 20 апреля на пресс-конференции замглавы Пентагона по закупкам Эллен Лорд.
REGNUM 16:33
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Мишустин подписал указ об упрощении ввоза в Россию медицинских товаров
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упростится и ускорится беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с COVID-19.
Вести.Ru 15:35
Политика
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец 10:21
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Кино
Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о новой части фильма
Премьера «Стражей Галактики 3» ожидается в следующем году. Изначально датой выхода фильма был май 2020 года.
RuNews24.ru 08:41