Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
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У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
ТАСС13:02

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Коронавирус нашли у курсантов Военно-медицинской академии

МР7.ру14:44

У курсантов петербургской Военно-медицинской академии выявили коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург13:21

В Военно-медицинской академии в Петербурге, где произошла вспышка коронавируса, развернули госпиталь в спортзале

Подъём04:17

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

ТАСС13:02

Минобороны: В Петербурге инфицированы 55 российских курсантов Военно-медицинской академии

Фонтанка.Ру13:46

Минобороны подтвердило вспышку коронавируса в военной академии в Петербурге

Lenta.ru13:43

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

78.ru13:18
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Энергетика

Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
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Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
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Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
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Авто

В РФ стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos

На калининградском заводе «Автотор» стартовало серийное производство базовых модификаций кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Тарантас Ньюс 09:26
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Общество

Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса

28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Наука

Застенчивость в раннем детстве повысила риск тревожных расстройств у взрослых

Дети, которые боялись незнакомых вещей, людей и ситуаций в возрасте 14 месяцев, выросли сдержанными, замкнутыми и склонными к тревожным расстройствам.
N+1 15:08
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Футбол

Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова

РБК 14:14
Общество

Липецкий суд оштрафовал автора фейка о нехватке лекарств в больнице

Суд в Липецке оштрафовал автора недостоверной информации о том, что в областной инфекционной больнице не хватает оборудования и медикаментов для пациентов с коронавирусом, сообщает Липецкий областной суд.
РИА Новости 15:12
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Единоборства

Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова

ProstoProSport 08:44
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Общество

Мишустин отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил процедуру ввоза в страну медицинских товаров, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
РБК 14:45
Музыка

Максим Фадеев и Валерия сняли клип на трек «До предела»

Продюсер Максим Фадеев и певица Валерия опубликовали в Сети клип на песню "До предела". Видео сняли, не нарушив режим самоизоляции.
РИА Новости 05:28
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, сообщил "Дни.ру" исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
Москва 24 08:51
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Общество

Всем детям Севастополя выплатят по 3000 рублей

Из бюджета Севастополя всем семьям с детьми выплатят по 3000 рублей на каждого ребенка в связи с экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости Крым 11:48
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Гаджеты

Apple рассекретила «начинку» экранного выреза iPhone 12 Pro

iReactor 04:32
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Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе

Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:03
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Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру

Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
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Общество

Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

Кавказский узел 11:01
Армия и оружие

Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия» и источники в Минобороны, ВС РФ готовятся к поставкам в войска комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина».
Военное дело 05:14
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Общество

Заразиться коронавирусом домашние животные могут от хозяев

От хозяев могут заразиться коронавирусом домашние животные.
Псковское агентство информации 11:31
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Футбол

Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая без зрителей

По словам генерального директора Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиана Зайферта, матчи могут начать проводить с 9 мая без зрителей.
Sports.ru 12:45
Путешествия

В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
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Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
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Армия и оружие

Российские военные разогнали ракету «Нудоль» до гиперзвуковой скорости

ПолитРоссия 04:59
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