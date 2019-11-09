с чего всё началось

В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Инцидент произошел утром 9 ноября.

В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками

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