Происшествия
РБКВ Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками
В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Инцидент произошел утром 9 ноября.
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с чего всё началось
«Из материалов уголовного дела следует, что утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды был извлечен мужчина, 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены две отчленённые женские руки, а также травматический пистолет», — сообщили в СК.RT на русском05:59
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В Петербурге достали из Мойки преподавателя ВУЗа, в рюкзаке которого обнаружили человеческие руки
КП - Санкт-Петербург05:15
В Петербурге из Мойки достали мужчину, в рюкзаке которого лежали женские руки
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