Общество
Российская газетаВ Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter
В Петербурге учительница истории из школы №579 потеряла работу из-за своего аккаунта в Twitter. На педагога пожаловались родители, которые решили, что учительница слишком много себе позволяет.
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с чего всё началось
Твиттер молодой петербургской учительницы истории гремит 21 ноября во всех уголках соцсетей. «Очень хорошая учительница, непонятно, почему уволили», – не без иронии пишут в «Твиттере».Фонтанка.Рувчера в 05:47
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«Владычица пивная»: учительница ушла из школы после чрезмерных откровений в твиттере
Петербургский дневниквчера в 09:18
«Люблю, как Бог, *** как дьявол»: учительницу истории из Петербурга уволили за слишком откровенный Твиттер
КП - Санкт-Петербургвчера в 08:36
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