Твиттер молодой петербургской учительницы истории гремит 21 ноября во всех уголках соцсетей. «Очень хорошая учительница, непонятно, почему уволили», – не без иронии пишут в «Твиттере».

с чего всё началось

В Петербурге учительница истории из школы №579 потеряла работу из-за своего аккаунта в Twitter. На педагога пожаловались родители, которые решили, что учительница слишком много себе позволяет.

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