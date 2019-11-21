Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

В Петербурге учительница истории из школы №579 потеряла работу из-за своего аккаунта в Twitter. На педагога пожаловались родители, которые решили, что учительница слишком много себе позволяет.
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с чего всё началось

«Очень хорошая учительница, непонятно, почему уволили»

Твиттер молодой петербургской учительницы истории гремит 21 ноября во всех уголках соцсетей. «Очень хорошая учительница, непонятно, почему уволили», – не без иронии пишут в «Твиттере».
Фонтанка.Рувчера в 05:47

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Потерявшая должность за Twitter «владычица пивная» не намерена сидеть без дела, собирая лайки. Учительница ищет работу

Фонтанка.Рувчера в 11:30

Уволенная из-за твитов петербургская учительница была однокурсницей Ещенко, в убийстве которой обвиняется Соколов

АБНвчера в 11:21

Уволенная учительница была однокурсницей Ещенко, в убийстве которой обвинен Соколов

Мойка78вчера в 10:58

«Владычица пивная»: учительница ушла из школы после чрезмерных откровений в твиттере

Петербургский дневниквчера в 09:18

«Люблю, как Бог, *** как дьявол»: учительницу истории из Петербурга уволили за слишком откровенный Твиттер

КП - Санкт-Петербургвчера в 08:36

Петербургскую учительницу под ником «владычица пивная» уволили за откровенный Twitter

78.ruвчера в 07:25

В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter

Piter.tvвчера в 06:59
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Политика

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей.
Piter.tv 00:24
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Здоровье

Роскачество оценило халяльную еду

Халяльный продукт занимает четверть мирового рынка продовольствия, в России также сотни предприятий производят данный продукт, отмечают в Роскачестве.
Известия 00:00
Общество

Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Отмечается, что решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей было принято главой минздрава «в связи с обеспокоенностью граждан».
БИЗНЕС Online вчера в 23:21
Армия и оружие

Российские танки в 2020 году укомплектуют «городской» защитой

Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах.
ТАСС вчера в 19:23
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Футбол

ФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ

Онлайн Тамбов.ру вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Экономика

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Происшествия

В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдавии

Вести.Ru вчера в 19:15
Политика

Кем стали лидеры «оранжевой революции» на Украине спустя 15 лет

РИА Новости 00:29
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ вчера в 01:50
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер - он установил это по фотографиям марсоходов.
Газета.Ru 20 ноября в 03:32
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK вчера в 13:59
Происшествия

В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы

В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Известия вчера в 23:33
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 00:36
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости вчера в 05:15
Авто

Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей

На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 20 ноября в 11:30
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

РИА Новости 19 ноября в 09:12
Единоборства

Флойд Мэйуэзер-младший рассказал, когда возобновит карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что возобновит карьеру в 2020 году.
РИА Новости 00:46
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Армия и оружие

Из Ту-160 пока не получается сделать авиалайнер

Как сообщил в интервью «Интерфаксу» индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» и бывший министр обороны Анатолий Сердюков, разработка сверхзвукового авиалайнера приводит к необходимости решения ряда «прорывных задач».
Популярная механика 00:00
Общество

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor вчера в 04:06
Политика

Малайзия призвала обнародовать все доказательства по крушению MH17

Expert.ru вчера в 06:00
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online вчера в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
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