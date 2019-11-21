Общество

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Учительницу одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили после жалоб родителей из-за откровенных постов в блоге, который девушка вела в Twitter. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось

«Очень хорошая учительница, непонятно, почему уволили»

«Очень хорошая учительница, непонятно, почему уволили», – не без иронии пишут в «Твиттере». Для администрации одной из школ Приморского района откровенные излияния о сексе, выпивке и неформальных взаимоотношениях с учениками стали потрясением.
Фонтанка.Рувчера в 05:47

Подробнее о событии

Потерявшая должность за Twitter «владычица пивная» не намерена сидеть без дела, собирая лайки. Учительница ищет работу

Фонтанка.Рувчера в 11:30

Уволенная из-за твитов петербургская учительница была однокурсницей Ещенко, в убийстве которой обвиняется Соколов

АБНвчера в 11:21

«Владычица пивная»: учительница ушла из школы после чрезмерных откровений в твиттере

Петербургский дневниквчера в 09:18

Уволенная учительница была однокурсницей Ещенко, в убийстве которой обвинен Соколов

Мойка78вчера в 10:58

«Люблю, как Бог, *** как дьявол»: учительницу истории из Петербурга уволили за слишком откровенный Твиттер

КП - Санкт-Петербургвчера в 08:36

Петербургскую учительницу под ником «владычица пивная» уволили за откровенный Twitter

78.ruвчера в 07:25

В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter

Piter.tvвчера в 06:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:38, Вашингтон
Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Известия 02:22
Экономика

Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
REGNUM 02:20
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Lenta.ru 01:51
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Происшествия

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Происшествия

Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей

Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
ТАСС 02:25
Политика

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Ведомости вчера в 13:57
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Rambler News Service 02:19
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

РИА Новости вчера в 20:51
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании священника из Оренбурга

Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района города о продлении ареста священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в изнасиловании.
Известия 02:21
Экономика

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБК вчера в 23:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Армия и оружие

Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года

Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Газета.Ru 02:15
Финансы

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
РБК вчера в 16:00
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Общество

Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли

Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru вчера в 11:02
Происшествия

Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
РИА Новости 01:42
Происшествия

В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
ТАСС 00:40
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
ЖКХ

16 тысяч жителей Курска остались без горячей воды и отопления

Газета.Ru 00:55
Армия и оружие

Российские танки дополнительно защитят для боя в городе

Бибик отметил, что уже в 2020 году войска получат современные комплекты дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты, которые позволят эффективнее действовать на урбанизированной местности.
REGNUM вчера в 21:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное