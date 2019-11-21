Общество
Газета.RuВ Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Учительницу одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили после жалоб родителей из-за откровенных постов в блоге, который девушка вела в Twitter. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
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с чего всё началось
«Очень хорошая учительница, непонятно, почему уволили», – не без иронии пишут в «Твиттере». Для администрации одной из школ Приморского района откровенные излияния о сексе, выпивке и неформальных взаимоотношениях с учениками стали потрясением.Фонтанка.Рувчера в 05:47
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«Владычица пивная»: учительница ушла из школы после чрезмерных откровений в твиттере
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«Люблю, как Бог, *** как дьявол»: учительницу истории из Петербурга уволили за слишком откровенный Твиттер
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