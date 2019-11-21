Общество
Газета.RuВ Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Учительницу одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили после жалоб родителей из-за откровенных постов в блоге, который девушка вела в Twitter. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
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с чего всё началось
Твиттер молодой петербургской учительницы истории гремит 21 ноября во всех уголках соцсетей. «Очень хорошая учительница, непонятно, почему уволили», – не без иронии пишут в «Твиттере».Фонтанка.Ру05:47
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«Владычица пивная»: учительница ушла из школы после чрезмерных откровений в твиттере
Петербургский дневник09:18
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