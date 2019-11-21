Общество

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Учительницу одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили после жалоб родителей из-за откровенных постов в блоге, который девушка вела в Twitter. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
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Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
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