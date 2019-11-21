Общество
Газета.RuВ Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Учительницу одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили после жалоб родителей из-за откровенных постов в блоге, который девушка вела в Twitter. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
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«Владычица пивная»: учительница ушла из школы после чрезмерных откровений в твиттере
Петербургский дневниквчера в 09:18
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КП - Санкт-Петербургвчера в 08:36
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ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших почву для свержения власти и создания так называемого "всемирного халифата", сообщает ЦОС ФСБ.
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Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
Общество
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Родственники четырех женщин из России, погибших от домашнего насилия, направили письмо министру юстиции России Александру Коновалову, в котором попросили провести служебную проверку в отношении его заместителя Максима Гальперина.
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Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
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В Посольстве РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
Посольство РФ прокомментировало территориальные претензии Эстонии и подчеркнуло, что в 2014 году Эстония отказалась от них, сообщается на сайте дипмиссии.
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
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За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички
Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
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Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь
На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года.
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NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
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Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.
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Диетолог объяснила связь между отказом от курения и лишним весом
Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему у некоторых людей после отказа от курения появляется лишний вес.
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Моуринью хочет пригласить Ибрагимовича в «Тоттенхэм»
Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет пригласить шведского нападающего Златана Ибрагимовича в лондонский клуб.
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Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым
Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
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Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.