Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Петербурге умер завотделением нейрохирургии Александровской больницы

В клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, передает ТАСС. Отмечается, что у него был выявлен коронавирус.
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В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

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Завотделением Александровской больницы скончался в Петербурге с COVID-19

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