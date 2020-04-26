Ранее не стало врача-анестезиолога Александровской больницы Сергея Белошицкого. Врач-нейрохирург Алексей Филиппов умер в больнице имени Боткина, у него был подтвержден диагноз коронавирус, подтвердили изданию "Фонтанка" в комитете по здравоохранению.

В Петербурге от коронавируса умер второй врач Александровской больницы

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