Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы

Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Ранее у врача был диагностирован COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Александровской больницы.
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Завотделением Александровской больницы скончался в Петербурге от COVID-19

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Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
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«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Общество

Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией

Ряд стран с понедельника ослабляют ограничительные меры, введённые в связи с распространением нового коронавируса.
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
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В честь юбилея актера собрали самые смешные мемы, которые подарили нам кадры из фильма про мафиозную семью Корлеоне.
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Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

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Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
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В Бутово закатили массовую уличную гулянку «стоп коронавирус»

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Отправка призывников на военную службу начнется после 20 мая

Отмечается, что отправка призывников на военную службу стартует уже после 20 мая, передает РИА Новости.
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Что случилось с Ким Чен Ыном

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Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах Минобороны досрочно

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PepsiCo приостанавливает сотрудничество с Региной Тодоренко

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Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении

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