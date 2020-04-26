Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Ранее у врача был диагностирован COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Александровской больницы.

В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы

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