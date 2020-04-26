Коронавирус
BFM.ruВ Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы
Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Ранее у врача был диагностирован COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Александровской больницы.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Политика
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
Авто
В России открылся автосалон, продающий советские автомобили
Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru вчера в 02:53
Авто
Стартовали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне совместное предприятие ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО "UzAuto Motors" объявило цены на самый бюджетный пассажирский компактвэн Chevrolet Damas, который оказался дешевле российской Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:47
Политика
Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 12:30
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Футбол
Мещеряков прокомментировал слухи о смене тренера в «Локомотиве»
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил вероятность смены тренера в клубе.
РИА Новости 12:30
Общество
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса
Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
Российская газета 12:52
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Технологии
В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
Ученые доказали, что на планетах Венера и Марс возможно найти живые микроорганизмы.
ToDay News Ufa 01:09
Происшествия
Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
Армия и оружие
В США констатировали «не очень хорошее» будущее российского «Лидера»
Lenta.ru 24 апреля в 10:50
Общество
У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки
Экспресс газета 02:51
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 11:00
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Здоровье
Эпидемиолог предупредил об опасности раннего снятия карантина в Британии
Преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года, считает эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.
РИА Новости 12:46
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Общество
Вспышку коронавируса на американском авианосце назвали аномальной
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa вчера в 09:07
Авто
Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу
Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
Здоровье
В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Культура
В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры России с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих, сообщается на официальном сайте комитета.
РИА Новости 11:03
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00