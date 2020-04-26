Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы

Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Ранее у врача был диагностирован COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Александровской больницы.
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Завотделением Александровской больницы скончался в Петербурге от COVID-19

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«Был заперт на карантине в больнице»: Нейрохирург, у которого был коронавирус, не успел увидеться с семьей перед своей смертью

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В Петербурге скончался второй врач из Александровской больницы с выявленным КОВИД

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В Петербурге скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У врача подтвердили COVID-19

Фонтанка.Ру06:29
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
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Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
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В России открылся автосалон, продающий советские автомобили

Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
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Авто

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Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне совместное предприятие ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО "UzAuto Motors" объявило цены на самый бюджетный пассажирский компактвэн Chevrolet Damas, который оказался дешевле российской Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:47
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Политика

Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 12:30
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Футбол

Мещеряков прокомментировал слухи о смене тренера в «Локомотиве»

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил вероятность смены тренера в клубе.
РИА Новости 12:30
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Общество

Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса

Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
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Технологии

В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере

Ученые доказали, что на планетах Венера и Марс возможно найти живые микроорганизмы.
ToDay News Ufa 01:09
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Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
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Армия и оружие

В США констатировали «не очень хорошее» будущее российского «Лидера»

Lenta.ru 24 апреля в 10:50
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Гаджеты

Samsung разрабатывает первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой

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У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки

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Общество

Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 11:00
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Здоровье

Эпидемиолог предупредил об опасности раннего снятия карантина в Британии

Преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года, считает эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.
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Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
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Общество

Вспышку коронавируса на американском авианосце назвали аномальной

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa вчера в 09:07
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Авто

Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
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Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
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Здоровье

В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
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Культура

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры России с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих, сообщается на официальном сайте комитета.
РИА Новости 11:03
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
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Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
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