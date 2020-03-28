Коронавирус
ВедомостиВ Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Читать в источнике
Оценить645
Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря.
— Александр Беглов, российский политикТК Звезда 09:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Первая потеря в Петербурге: в Боткинской больнице от коронавируса скончался пациент
Петербургский дневник09:30
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Армия и оружие
На авианосце ВМС США у 25 военных нашли коронавирус
Американская телекомпания CNN сообщила, что число инфицированных моряков на авианосце США достигло двадцати пяти.
Футбол
Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России на следующей неделе нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Происшествия
В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус
Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Общество
WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
Политика
Трамп рассматривает возможность введения карантина в ряде штатов США
Вашингтон, 28 марта 2020, 20:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп среди мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и в некоторых других районах страны.
Политика
Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить»
Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.
Общество
«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали
Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
Политика
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Культура
Начинаются «Большие гастроли-онлайн»
Трафик составят как прямые трансляции, так и уникальные видеозаписи спектаклей из всех городов России.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Технологии
«Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект
Облачная платформа «Яндекс.облако» в партнерстве с американской технологической компанией Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением – Nvidia GPU Cloud (NGC).
Армия и оружие
Россия вывела сразу 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане
С главной базы Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке 26 марта были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Происшествия
Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом
Причиной смерти пациента Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга, зараженного коронавирусом, стала сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила пресс-служба комитета Северной столицы по здравоохранению.
Гаджеты
GTX 1650 получат более быструю память
Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
Финансы
В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
Общество
СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии
На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Армия и оружие
В России почти закончены испытания элементов системы С-500
Испытания различных элементов ЗРК С-500 завершаются в России, заявил генеральный директор «Конструкторского бюро специального машиностроения» Владимир Долбенков 26 марта, сообщает журнал «Оборона России».