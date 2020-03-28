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Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

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