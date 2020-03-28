Коронавирус
Форпост Северо-ЗападВ Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
В Северной столице точные причины смерти одного из больных с китайской инфекцией установят после вскрытия. В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить624
Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря.
— Александр Беглов, российский политикТК Звезда 09:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Первая потеря в Петербурге: в Боткинской больнице от коронавируса скончался пациент
Петербургский дневник09:30
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Происшествия
Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге
Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
Здоровье
Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.
Происшествия
В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Власти решили не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью
Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко решили, что оставят открытыми границы между Северной столицей и областью.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Авто
Изображения нового Toyota Fortuner появились в Сети
Новый Toyota Fortuner впервые был замечен в январе текущего года во время испытаний в Таиланде.
Происшествия
На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом
Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Спецпоезд отправился из Москвы в Киев
Политика
Премьеры России и Армении обсудили торговлю в условиях эпидемии
Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров обсудили торгово-экономические отношения двух стран в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный
При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Футбол
Радимов: не вы дали жизнь бабушкам и дедушкам, чтобы из-за пофигизма её отбирать
Радимов разместил в этой сети видео с кадрами гуляющих людей, которые сменяются кадрами из европейских стран, где из-за коронавируса введён карантин.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко излечилась от коронавируса
Зараженная коронавирусом актриса украинского происхождения Ольга Куриленко выздоровела. Об этом она сама сообщила в Instagram.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей
Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Общество
В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина
Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Общество
Нигерия сообщает о первом умершем от коронавируса
Нигерия заявила о своей первой смерти, связанной с коронавирусом, в понедельник, сообщил Центр контроля заболеваний страны (NCDC).
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в апреле
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Происшествия
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.