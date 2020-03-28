Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря.

В Петербурге умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус, об этом сообщил губернатор Александр Беглов, пишет РИА "Новости".

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

Политика Россия закроет границу с Белоруссией Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Общество Митрополит Иларион допустил послабления в великий пост из-за пандемии Пандемия — не самое лучшее время для строгого поста, и послабления возможны, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 28 марта в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Общество Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Общество Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Общество Ратко Младича прооперировали в Гааге Бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который был осуждён за военные преступления, прооперировали в Гааге.

Общество Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.