Коронавирус
Агентство ТелеграфВ Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
В Петербурге умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус, об этом сообщил губернатор Александр Беглов, пишет РИА "Новости".
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Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря.
— Александр Беглов, российский политикТК Звезда 09:11
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Первая потеря в Петербурге: в Боткинской больнице от коронавируса скончался пациент
Петербургский дневник09:30
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Общество
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Общество
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Общество
WSJ: Из-за коронавируса возник дефицит золота в США
Экономика
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Общество
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Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
На Кубани отменили автобусы между городами и районами
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Общество
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Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории и курорты с 28 марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу заведений кафе и ресторанов, курортов и объектов массового отдыха, сообщается на сайте правительства.
Здоровье
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Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса
Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Здоровье
Российских врачей начали учить борьбе с коронавирусом
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