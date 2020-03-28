Коронавирус

Агентство ТелеграфАгентство ТелеграфВ Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

В Петербурге умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус, об этом сообщил губернатор Александр Беглов, пишет РИА "Новости".
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Александр Беглов
Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря.
— Александр Беглов, российский политикТК Звезда 09:11

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