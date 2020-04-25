На самоизоляции во всем округе остаются только пять человек — это те, кто недавно приехали из Республики Беларусь. Отметим, что официально в России больше нет регионов без коронавируса — до последнего держался Горный Алтай, но 16 апреля там обнаружили первый случай заболевания.

с чего всё началось

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Об этом сообщается в субботу на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

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