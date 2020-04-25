Коронавирус
ТАССВ Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Об этом сообщается в субботу на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".
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с чего всё началось
На самоизоляции во всем округе остаются только пять человек — это те, кто недавно приехали из Республики Беларусь. Отметим, что официально в России больше нет регионов без коронавируса — до последнего держался Горный Алтай, но 16 апреля там обнаружили первый случай заболевания.Екатеринбург Онлайнвчера в 02:50
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В Петербурге от коронавируса впервые умер врач. «Заразился при исполнении врачебного долга»
Фонтанка.Рувчера в 18:28
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Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом
Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:38
Общество
Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет вчера в 04:52
Общество
В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
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Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак
Актриса Дарья Мороз заявила, что не может обсуждать вопрос женитьбы ее бывшего мужа Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.
Слово и Дело 23 апреля в 11:09
Авто
В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире
Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Происшествия
В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса
В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Экономика
ФРДВ направит пяти регионам ДФО 300 млн рублей на борьбу с коронавирусом
"Для оказания поддержки пяти наиболее нуждающимся регионам по линии реализуемой ФРДВ программы направлено 300 млн рублей прямой финансовой помощи", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 14:43
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ вчера в 10:53
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
В Саратовской области открываются парикмахерские
На территории Саратовской области заработают парикмахерские.
Регион 64 вчера в 11:28
Армия и оружие
В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США
В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
Военное дело вчера в 06:22
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru вчера в 09:37
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Происшествия
Из Индии и Таиланда в Кузбасс возвращается ещё 21 человек
В ночь с 24 на 25 апреля вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» почти с 200 россиянами прибыл в новосибирский аэропорт «Толмачёво» из индийского штата Гоа.
Сибдепо вчера в 14:47
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Известия вчера в 21:18
Общество
Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов
Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.
Дождь вчера в 03:17
Здоровье
Ещё 10 человек заразились коронавирусом в Забайкалье
Количество людей, заразившихся коронавирусом, выросло до 83 в Забайкалье – плюс 10 новых случаев за сутки.
Zabnews.ru 23 апреля в 23:08
Хоккей
Мартемьянов заранее знал о своем увольнении из «Автомобилиста»
Бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отреагировал на свое увольнение из клуба, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
ProstoProSport вчера в 08:24
Общество
На Самарскую область обрушится сильный шторм
Порывы могут достигать 25-26 м/с, что по шкале Бофорта классифицируется уже как сильный шторм.
СОВА вчера в 13:39
Общество
Эффект смерча возле бомбардировщика Су-24М показан на видео
Возле работающего правого двигателя фронтового бомбардировщика Су-24М наблюдалось необычное природное явление.
Военное обозрение вчера в 07:05
Происшествия
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус
В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Футбол
Василий Уткин: «„Зенит“ разоряет Премьер-лигу и презирает окружающий мир»
«Зенит» может забрать футболиста, плюнув в кошелек продавцу, как с Суторминым.
Sports.ru вчера в 19:15
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Наука
Мозговой имплант вернул парализованному человеку осязание
Второй — система интерпретирующая мозговые волни и сигналы мозга, которая определяет о каких движениях думает пациент (в данном случае, Буркхарт).
Популярная механика вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru 22 апреля в 11:19