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В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
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Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Об этом сообщается в субботу на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".В источнике
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С чего всё начиналось
По сообщению Елизаветинской больницы,Сергей Белошицкий сам лечил пациентов от коронавирусной инфекции и заразился ею при исполнении врачебного долга.
Вести.Ru 03:25
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«Заразился при исполнении врачебного долга»: в Петербурге скончался врач, у которого был COVID-19

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В Петербурге от коронавируса впервые умер врач. «Заразился при исполнении врачебного долга»

Фонтанка.Ру вчера в 18:28
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В Петербурге от коронавируса умер врач Сергей Белошицкий

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