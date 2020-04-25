Коронавирус
ТАССВ Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Об этом сообщается в субботу на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".
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с чего всё началось
По сообщению Елизаветинской больницы,Сергей Белошицкий сам лечил пациентов от коронавирусной инфекции и заразился ею при исполнении врачебного долга.Вести.Ru03:25
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В Петербурге от коронавируса впервые умер врач. «Заразился при исполнении врачебного долга»
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