с чего всё началось

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Об этом сообщается в субботу на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

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