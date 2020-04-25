Коронавирус

ТАССТАССВ Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Об этом сообщается в субботу на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".
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с чего всё началось
Коллеги врача написали на странице Елизаветинской больницы Петербурга в соцсети «ВКонтакте
», что диагноз на коронавирус COVID-19 Сергея Белошицкого был подтвержден.
АБН00:17

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