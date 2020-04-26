Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Более 20 лет он работал Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице.
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Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
На Дону детские сады будут закрыты до особого распоряжения
В Ростовской области детские сады останутся закрыты до особого распоряжения.
Rostof.ru 06:48
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог
Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Общество
Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
Вести.Ru 09:47
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
RT на русском 09:18
Общество
Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России
Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции.
РБК 07:57
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Общество
Курганская область приостановит продажу алкоголя
Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
Газета.Ru 09:23
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 22:21
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
Здоровье
Василий Орлов: «Уверен, шутки точно кончились»
Итоги прошедшей недели, подведенные губернатором Приамурья Василием Орловым в Инстаграме, полностью посвящены коронавирусу и борьбе с ним.
Телепорт 06:33
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
Депутат Госдумы заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
Misanec.ru вчера в 08:54
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
РБК 04:47
Общество
Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.
Lenta.ru 09:07
Общество
Число умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось
В Калининградской области скончались двое пациентов, болевших коронавирусом. Таким образом общее число погибших достигло трёх.
РБК Калининград 06:56
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Армия и оружие
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику
Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня вчера в 13:55
Здоровье
В Оренбуржье выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом
Татьяна Савинова отметила, что новая мера – обязательная томография легких при коронавирусе – позволила на ранних стадиях выявить у 8 пациентов рак легкого.
Orengrad.ru 08:42
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Армия и оружие
Готовившиеся к параду Победы военные войска возвращены в части
Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа, привлекаемые для подготовки к параду Победы, возвращены в пункты постоянной дислокации, сообщается на сайте Министерства обороны России.
Lenta.ru 10:12