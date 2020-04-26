Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Более 20 лет он работал Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице.
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Завотделением Александровской больницы скончался в Петербурге с COVID-19

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