Второй пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге. Об этом объявил на совещании с членами городского правительства в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге умер пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова. "Вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией", - сказал глава Петербурга.

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

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