Коронавирус
Газета.RuВ Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
В Санкт-Петербурге умер пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова. "Вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией", - сказал глава Петербурга.
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Второй пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге. Об этом объявил на совещании с членами городского правительства в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов.ТАСС07:15
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Общество
Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля
В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
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Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке
Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
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В Воронеже из-за аварии сто тысяч человек остались без воды
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
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OnePlus 8 представят 14 апреля. Теперь официально
На официальной страничке компании OnePlus в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что презентация линейки смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Политика
Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом
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Происшествия
Нарушителя карантина в Крыму обвинили в заражении врача коронавирусом
Первое уголовное дело возбуждено в Крыму в отношении гражданина, который вернулся из неблагополучной по коронавирусу страны и нарушил режим самоизоляции, тем самым заразив сотрудника одного из крымских медцентров, сообщил заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Происшествия
В больнице в Коммунарке скончались двое пациентов с коронавирусом
Двое пожилых пациентов с диагнозом "коронавирус" скончались в понедельник в больнице в Коммунарке. Причину смерти устанавливают врачи.
Общество
В России создали три препарата против коронавируса
Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Общество
Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей
За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
Политика
Зеленский в маске выступил в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский в медицинской маске выступил в Верховной Раде, передает «112».
Общество
Мурманская область перешла на режим всеобщей самоизоляции
«Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12:00 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан», - говорится в сообщении.
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер во Владимирской области
В больнице Владимирской области скончался пациент с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция, рассказали в Роспотребнадзоре.
Наука
Углеродные точки повысят эффективность солнечных батарей и светодиодов
В обоих случаях зарубежные коллеги ученых из Университета ИТМО получили значительное повышение эффективности устройств, созданных с применением вспомогательных слоев из описанных выше углеродных точек.
Общество
Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Наука
Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств
Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Общество
Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
Шоу-бизнес
«Огнище»: Нюша показала шикарные формы на провокационном фото
«Будьте честными», — подписала провокационное фото Нюша.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Кимрах грабитель надругался над продавцом продуктового магазина
9 января этого года обвиняемый сговорились и решили ограбить один из продуктовых магазинов в Кимрах.
Общество
Пекин объявил об остановке эпидемии коронавируса в Китае
По состоянию на 28 марта [2020 года] количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч, распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено, — приводит слова чиновника РИА Новости.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Кино
Фильм «Белое солнце пустыни» вышел в прокат 50 лет назад
Культовый советский вестерн режиссёра Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» вышел на экраны 30 марта 1970 года.