Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге умер пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова. "Вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией", - сказал глава Петербурга.
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с чего всё началось

В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге. Об этом объявил на совещании с членами городского правительства в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов.
ТАСС07:15

Подробнее о событии

В Петербурге от коронавируса скончался еще один пациент

Город+07:40

В Петербурге умер заражённый коронавирусом пациент

RT на русском07:22

Еще один больной коронавирусом умер в Боткинской больнице

Мойка7807:34

В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

Мегаполис онлайн07:34

В Петербурге скончался второй пациент с коронавирусом

Петербургский дневник07:23

В Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом

РИА Новости07:37

В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

ТАСС07:15
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Общество

Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля

В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 11:00
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Энергетика

Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Российская газета 09:55
Происшествия

В Воронеже из-за аварии сто тысяч человек остались без воды

Российская газета 03:25
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Гаджеты

OnePlus 8 представят 14 апреля. Теперь официально

На официальной страничке компании OnePlus в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что презентация линейки смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля.
iXBT.com 09:55
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

В связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране президент России Владимир Путин дал несколько поручений в рамках совещания с полномочными представителями в федеральных округах.
VSE42.RU 10:26
Происшествия

Нарушителя карантина в Крыму обвинили в заражении врача коронавирусом

Первое уголовное дело возбуждено в Крыму в отношении гражданина, который вернулся из неблагополучной по коронавирусу страны и нарушил режим самоизоляции, тем самым заразив сотрудника одного из крымских медцентров, сообщил заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин.
РИА Новости 03:58
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости 09:59
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Происшествия

В больнице в Коммунарке скончались двое пациентов с коронавирусом

Двое пожилых пациентов с диагнозом "коронавирус" скончались в понедельник в больнице в Коммунарке. Причину смерти устанавливают врачи.
Московский Комсомолец 10:27
Общество

В России создали три препарата против коронавируса

Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Business FM Уфа 01:22
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
ТВ Центр 07:08
Политика

Зеленский в маске выступил в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский в медицинской маске выступил в Верховной Раде, передает «112».
Lenta.ru 10:34
Общество

Мурманская область перешла на режим всеобщей самоизоляции

«Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12:00 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан», - говорится в сообщении.
Общественное телевидение России 02:13
Происшествия

Пациент с коронавирусом умер во Владимирской области

В больнице Владимирской области скончался пациент с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция, рассказали в Роспотребнадзоре.
Парламентская газета 06:15
Наука

Углеродные точки повысят эффективность солнечных батарей и светодиодов

В обоих случаях зарубежные коллеги ученых из Университета ИТМО получили значительное повышение эффективности устройств, созданных с применением вспомогательных слоев из описанных выше углеродных точек.
Индикатор 28 марта в 10:58
Общество

Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
ФедералПресс 28 марта в 21:47
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Наука

Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Shraibikus News 10:19
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Общество

Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
МедиаПоток вчера в 05:28
Шоу-бизнес

«Огнище»: Нюша показала шикарные формы на провокационном фото

«Будьте честными», — подписала провокационное фото Нюша.
WMJ.ru вчера в 11:52
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 10:15
Происшествия

В Кимрах грабитель надругался над продавцом продуктового магазина

9 января этого года обвиняемый сговорились и решили ограбить один из продуктовых магазинов в Кимрах.
ТИА 10:32
Общество

Пекин объявил об остановке эпидемии коронавируса в Китае

По состоянию на 28 марта [2020 года] количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч, распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено, — приводит слова чиновника РИА Новости.
News.ru вчера в 05:59
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 28 марта в 11:05
Кино

Фильм «Белое солнце пустыни» вышел в прокат 50 лет назад

Культовый советский вестерн режиссёра Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» вышел на экраны 30 марта 1970 года.
Парламентская газета вчера в 17:27
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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