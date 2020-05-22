Коронавирус
REGNUMВ Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
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с чего всё началось
Ранее Смольный объявил, что вновь разрешены ритуальные церемонии «с умершими без подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения COVID-19 в залах крематория, на кладбищах, в учреждениях здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций».Фонтанка.Рувчера в 15:12
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Под куполом в крематории. Смольный рассказал, как будут прощаться с умершими во время эпидемии
Фонтанка.Рувчера в 15:12
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