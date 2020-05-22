с чего всё началось

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.

Происшествия В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. 31

Происшествия Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. 263

Общество В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах "К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба. 448

Культура Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон". 247

Здоровье Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов. 19

Политика В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу. 1,3K

Общество Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 34

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 975

Политика Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу "Решение выйти из Договора по открытому небу полностью противоречит интересам нашей безопасности и демонстрирует продолжающееся пренебрежение к нашим альянсам и соглашениям по контролю за вооружениями", - уверен член Демпартии США Джимми Панетта. 1

Общество Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 56

Авто Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave. 1

Общество Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 1,1K

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.

Общество Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости. 25

Шоу-бизнес Надежда Бабкина поделилась неблагоприятными прогнозами врачей Знаменитая российская певица Надежда Бабкина рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей, которые ей сообщили, когда она находилась в больнице. 5

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 674