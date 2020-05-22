Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
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с чего всё началось
Ранее Смольный объявил
, что вновь разрешены ритуальные церемонии «с умершими без подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения COVID-19 в залах крематория, на кладбищах, в учреждениях здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций».
Фонтанка.Рувчера в 15:12

Подробнее о событии

Смольный объяснил, как будет проходить церемония прощания

АиФ Санкт-Петербург02:24

Стало известно, как в Петербурге будут проходить прощания с умершими

78.ru01:58

Под куполом в крематории. Смольный рассказал, как будут прощаться с умершими во время эпидемии

Фонтанка.Рувчера в 15:12

В Смольном уточнили детали прощания с умершими во время эпидемии

АБНвчера в 16:59

В Смольном рассказали, как будут проводиться церемонии прощания с умершими

Мойка78вчера в 15:43

В Петербурге на прощание с умершими отведут 10 минут

Gazeta.SPbвчера в 23:17

Смягчение режима, 10 минут на прощание и угроза второй волны: Петербург 22 мая

DP.RUвчера в 14:57
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Происшествия

В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ

Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
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Происшествия

Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве

Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:15
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Общество

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах

"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
РИА Новости вчера в 07:01
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Культура

Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона

Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
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Здоровье

Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови

Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
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Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
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Политика

В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
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Общество

Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года

Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
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Общество

«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке

Интерфакс 06:13
13
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Политика

Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу

"Решение выйти из Договора по открытому небу полностью противоречит интересам нашей безопасности и демонстрирует продолжающееся пренебрежение к нашим альянсам и соглашениям по контролю за вооружениями", - уверен член Демпартии США Джимми Панетта.
ТВ Центр вчера в 04:43
1
Общество

О жертвах историка Соколова сняли документальный фильм

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:10
5
Общество

Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми

Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Российская газета 06:36
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия вчера в 04:55
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Авто

Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave

Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave.
Letnews.ru 03:11
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Футбол

Деспотович попрощался с «Оренбургом»

РИА Новости 06:56
Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
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Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

РБК 04:48
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Piter.tv вчера в 02:44
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым

Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.
Экономика сегодня 01:27
Общество

Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США

Генеральный директор американской компании SpaceХ Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусной инфекции в США.
Lenta.ru 06:45
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Общество

Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина поделилась неблагоприятными прогнозами врачей

Знаменитая российская певица Надежда Бабкина рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей, которые ей сообщили, когда она находилась в больнице.
Экономика сегодня 03:22
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Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
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Происшествия

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

РИА Новости 04:10
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Политика

На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса

РИА Новости 06:08
Авто

В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности

Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ вчера в 07:55
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Происшествия

В Крым за сутки не пустили рекордное число машин

Вести Крым 04:43
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Политика

Судимые за преступления средней тяжести не смогут стать депутатами

Законопроект ограничит в правах быть избранными всех граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость на момент выборов.
Слово и Дело 07:10
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Технологии

В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости 21 мая в 09:58
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