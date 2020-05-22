Коронавирус
REGNUMВ Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
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с чего всё началось
Ранее Смольный объявил, что вновь разрешены ритуальные церемонии «с умершими без подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения COVID-19 в залах крематория, на кладбищах, в учреждениях здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций».Фонтанка.Рувчера в 15:12
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Под куполом в крематории. Смольный рассказал, как будут прощаться с умершими во время эпидемии
Фонтанка.Рувчера в 15:12
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Life.ru вчера в 21:34
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АиФ Новосибирск 00:48
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Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки
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Псковская Лента Новостей 04:26
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Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд
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Газета.Ru вчера в 23:50
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Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
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76 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
Все случаи являются контактными. В Татарстане за последние сутки подтверждено 76 новых случаев заражения Covid-19.
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