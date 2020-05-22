Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
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с чего всё началось
Ранее Смольный объявил
, что вновь разрешены ритуальные церемонии «с умершими без подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения COVID-19 в залах крематория, на кладбищах, в учреждениях здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций».
Фонтанка.Рувчера в 15:12

Подробнее о событии

Смольный объяснил, как будет проходить церемония прощания

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Стало известно, как в Петербурге будут проходить прощания с умершими

78.ru01:58

Смягчение режима, 10 минут на прощание и угроза второй волны: Петербург 22 мая

DP.RUвчера в 14:57

В Смольном уточнили детали прощания с умершими во время эпидемии

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В Смольном рассказали, как будут проводиться церемонии прощания с умершими

Мойка78вчера в 15:43

В Петербурге на прощание с умершими отведут 10 минут

Gazeta.SPbвчера в 23:17

Под куполом в крематории. Смольный рассказал, как будут прощаться с умершими во время эпидемии

Фонтанка.Рувчера в 15:12
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Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса

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Lenta.ru 21 мая в 19:19
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Общество

Названа новая дата полного открытия детсадов в Калининградской области

Условия для полного открытия детских садов ранее обнародовала Елена Бабура, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 00:08
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Футбол

Имена врачей появились на медиафасаде «Ростов-Арены»

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Общество

В Самарской области продлен режим самоизоляции

«Режим самоизоляции в Самарской области продлевается до 31 мая включительно», — сообщили в пятницу, 22 мая в пресс-центре облправительства.
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Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом

Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Эхо Москвы вчера в 23:04
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Экономика

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
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Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
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Общество

За сутки в России обнаружено 9434 заражения коронавирусом

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Территория новостей 04:17
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Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
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Политика

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
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Политика

Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС вчера в 11:09
Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
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Общество

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
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Армия и оружие

Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном

Владивосток, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM Плановый полет общей протяженностью в 9 тысяч километров выполнили два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ, принадлежащих к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ.
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса

В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск 00:48
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Общество

Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки

9 тысяч 434 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки.
Псковская Лента Новостей 04:26
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Наука

Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной

Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй.
Сайт интересных новостей вчера в 12:37
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Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд

"Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) утвердил формат плей-офф из 24 команд для определения победителя Кубка Стэнли 2020 года", - отмечено в заявлении Профсоюза.
Газета.Ru вчера в 23:50
Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 21 мая в 19:51
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Экономика

Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 05:58
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Политика

Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире

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Политика

На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

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Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови

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Авто

Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30

Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
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В Омской области выявили 87 новых случаев коронавируса

Как сообщили в Минздраве региона, за сутки в Омской области коронавирус выявили у 87 человек.
RuNews24.ru 03:13
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Общество

76 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

Все случаи являются контактными. В Татарстане за последние сутки подтверждено 76 новых случаев заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:08
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Общество

Более 350 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердили еще 353 случая заболевания коронавирусом.
Rostof.ru 03:56
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