с чего всё началось

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 632

Общество В Самарской области продлен режим самоизоляции «Режим самоизоляции в Самарской области продлевается до 31 мая включительно», — сообщили в пятницу, 22 мая в пресс-центре облправительства. 110

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,3K

Экономика Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. 205

Общество За сутки в России обнаружено 9434 заражения коронавирусом За прошедший день еще у 9434 пациентов обнаружили коронавирусную инфекцию, что превышает результаты за предыдущие сутки, когда было выявлено 8894 больных.

Политика Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.

Армия и оружие Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном Владивосток, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM Плановый полет общей протяженностью в 9 тысяч километров выполнили два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ, принадлежащих к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ. 1

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 3,2K

Наука Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй. 21

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд "Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) утвердил формат плей-офф из 24 команд для определения победителя Кубка Стэнли 2020 года", - отмечено в заявлении Профсоюза.