Происшествия
ТАССВ Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы
Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили ТАСС в среду в городском комитете по здравоохранению.
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с чего всё началось
Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.Доктор Питер05:00
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«Полтора миллиарда долгов не моя беда»: Главврач Боткинской больницы не жалеет о своем увольнении
КП - Санкт-Петербург10:29
Исполнять обязанности главного врача Боткинской больницы будет Иван Федуняк
Петербургский дневник06:02
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В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
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Предпринимательница и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, пишет The Irish Times.
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Происшествия
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Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
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Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Бой Гассиева и Форреста отменен
Поединок российского боксера, экс-чемпиона мира по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом не состоится, сообщают «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
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«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матче
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Здоровье
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В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
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Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли
Армия и оружие
Сирийские боевики применили против турецких военных оружие из США
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики в Сирии используют оружие, которое передают им США, против турецких военнослужащих.