Экономика
АБНВ Петербурге в отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»
В Санкт-Петербурге появятся общие точки сети фастфудов «Макдоналдс» и отделений Сбербанка. Как сообщают в пресс-службе банка в четверг, 5 сентября, компании подписали новое соглашение о партнерстве. Они намерены развивать цифровую экосистему, программы лояльности и другие сферы.
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Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге
КП - Санкт-Петербург06:38
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Политика
Олегу Сенцову подобрали обменный эквивалент
Режиссер вернется из России на Украину в обмен на подозреваемого в крушении MH17 зенитчика из ДНР Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами.
Коммерсантъ 07:41
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Энергетика
Рост цен на нефть ускорился в ожидании данных по запасам сырья в США
Рост мировых цен на нефть ускорился к середине дня среды в ожидании еженедельной статистики по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 07:21
Гаджеты
СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone
Корпорация Apple планирует вернуть Touch ID (сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона) в будущие модели iPhone.
РБК 11:25
Происшествия
СК завел дело после смерти пенсионерки у больницы в Севастополе
Следователи возбудили уголовное дело после смерти пожилой женщины на скамейке у городской больницы, пишут РИА "Новости".
РЕН ТВ 11:48
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты семи новинок на видео
Российская газета вчера в 07:22
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Авто
Geely объявил старт продаж кроссовера Geely Atlas Pro в Китае
На китайском рынке появился новый кроссовер от компании Geely под названием Boyue Pro. Это аналог модификации Atlas Pro.
Тарантас Ньюс 07:52
Кино
Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова
Российская газета 08:47
Футбол
Черчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков
Vprognoze.ru 09:45
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Политика
Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада
Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич.
РИА Новости 09:47
Футбол
Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Общество
Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы
Профсоюзы создадут специальный ресурс в Интернете, на котором любой житель Москвы сможет узнать расположение своего избирательного участка, а также имя кандидата, которого поддерживает МФП.
Московский Комсомолец 09:33
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Футбол
Дембеле отказался уходить в «ПСЖ», чтобы побороться за «Золотой мяч»
По данным L'Équipe, форвард надеется в будущем побороться за «Золотой мяч», а чемпионат Франции, по его мнению, гораздо менее конкурентоспособен первенства Испании.
Sport24.ru 06:45
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ 04:17
Интернет
Информация о пользователях «ВКонтакте», заходящих на PornHub, оказалась общедоступной
Программист из Архангельска Даниил Суворов разработал бота для "ВКонтакте", при помощи которого можно было можно узнать, кто из друзей использовал свою учетную запись для авторизации на PornHub — одном из крупнейших в мире сайтов со "взрослым" видео.
Вести.Хайтек 11:23