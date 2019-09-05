Экономика
АБНВ Петербурге в отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»
В Санкт-Петербурге появятся общие точки сети фастфудов «Макдоналдс» и отделений Сбербанка. Как сообщают в пресс-службе банка в четверг, 5 сентября, компании подписали новое соглашение о партнерстве. Они намерены развивать цифровую экосистему, программы лояльности и другие сферы.
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Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге
КП - Санкт-Петербургвчера в 06:38
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Политика
В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки
В первом случае Северная Корея попыталась импортировать 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по общей цене более $14 тыс. Во втором — были изъяты 90 тыс. бутылок российского алкоголя на сумму более $27 тыс. В ООН добавили, что Пхеньян также импортировал дорогие автомобили, например лимузин Mercedes Maybach S-класса.
РБК 00:35
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Кино
В Железноводске покажут уникальное кино о жизни Льва Толстого
Фильм был создан 110 лет назад известным русским кинематографистом Александром Дранковым.
АТВмедиа вчера в 09:00
Технологии
В Эльдорадо внедрили биометрическую систему учета персонала
Группа «М.Видео – Эльдорадо», внедрила систему учёта рабочего времени персонала, основанную на биометрии, в розничной сети «Эльдорадо».
Retail & Loyalty вчера в 05:40
Футбол
Марадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»
Чемпионат вчера в 17:59
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Происшествия
Рейс Воронеж – Петербург задерживается уже третий день подряд
Рейс Воронеж – Санкт-Петербург третий день подряд сталкивается с техническими проблемами. На этот раз рейс задерживается на час.
РЕН ТВ 00:34
Общество
Мошенник устроил «голый» кастинг для съемок клипа рэпера Скриптонита
Московский Комсомолец вчера в 06:45
Футбол
Глава ВТБ призвал болельщиков «Динамо» запастись терпением
Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Интерфакс-Спорт вчера в 08:28
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:03
Политика
Путин назвал Камчатку бриллиантом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.
ТАСС 00:22
Наука
Разные языки оказались примерно схожи скоростью передачи информации
Скорость передачи полученной информации оказалась универсальной для многих языков мира, сообщает новости издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:03
Политика
Младший брат Джонсона подал в отставку из-за разногласий по Brexit
Брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявил об уходе в отставку с поста замминистра образования и сложении депутатских полномочий.
Экономика сегодня вчера в 12:22
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 07:40
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
LiveSport.ru вчера в 16:42
Политика
Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае
Газета.Ru вчера в 23:26
Интернет
Опасный вирус украл переписку сотен тысяч пользователей Android
Опасная программа нацелена на пользователей из определенных стран: для этого она автоматически сличает мобильный код жертвы со вшитым «списком».
Lenta.ru вчера в 23:01
Космос
Трассовый измерительный пункт почти за 2,5 млрд рублей построят в Сахалинской области
SakhalinMedia.ru вчера в 20:30
Происшествия
В Кузбассе в жилом доме произошёл взрыв
Вечером 5 сентября в жилом доме на улице Воронежской в Ленинске-Кузнецком произошёл взрыв.
Газета Кемерова вчера в 22:53
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 20:39
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости 04 сентября в 05:26
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37