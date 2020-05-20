Коронавирус
Piter.tvВ Петербурге в первом чтении одобрили корректировку бюджета
ЗакС Петербурга в первом чтении поддержал предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса. Согласно поправкам, дефицит бюджета увеличится вдвое – до 104 миллиардов рублей. Эта сумма станет беспрецедентной, если учесть сокращение доходов и расходов.
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Вячеслав Макаров: Коронавирус сделал в казне города пробоину более чем в 100 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербург06:46
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Здоровье
Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева рассказала о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 09:18
Хоккей
Агенты считают контракт Лучича худшим в НХЛ, Маккиннона – лучшим
В опросе приняли участие 25 агентов. Худшим был признан контракт Милана Лучича.
Sports.ru 13:54
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Общество
Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Мужчина смог выздороветь после длительного лечения. Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает издание Buzzfeed News.
Gazeta.SPb 10:47
Политика
Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района
"Болгарский парламент выражает свое категорическое несогласие с подготовленными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры в отношении правительства Украины, чтобы гарантировать сохранение целостности болгарского общества в Болградском районе", - сообщили в пресс-службе законодательного органа республики.
Российская газета 11:59
Общество
В России число выздоровевших за сутки превысило число заражённых
За минувшие сутки в России выявлено 8764 случая заболевания коронавирусом. При этом выписано за этот же день 9262.
Volgogradru 05:55
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.
Коммерсантъ 12:49
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Онлайн-карту о проблемах российских медиков запустил «Альянс врачей»
Профсоюз «Альянс врачей» разработал онлайн-карту о проблемах в системе здравоохранения России в период пандемии коронавируса.
Live24 14:02
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 11:33
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Политика
В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров.
RT на русском 15:51
Кино
Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции
Американский режиссёр Майкл Бэй выступит продюсером фильма Songbird («Певчая птица»), рассказывающего о последствиях глобальной пандемии.
News.ru 08:57
Здоровье
Минздрав: переболевшим коронавирусом требуется длительная реабилитация
Реабилитация для переболевших коронавирусом займёт от 2 месяцев до года, а у людей с инвалидностью может продлиться ещё дольше, рассказала главный специалист по реабилитации Минздрава России Галина Иванова.
ТИА 10:07
Армия и оружие
Шойгу назвал наибольшую угрозу для военной безопасности России
Наибольшую угрозу для военной безопасности России на сегодняшний день несет западное стратегическое направление.
Вечерняя Москва 09:39
Политика
США отправили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ
Ранее на неделе стало известно, что президент России Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о безвозмездной передаче российской стороне 200 аппаратов ИВЛ в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса.
REGNUM 14:35
Фигурное катание
Алина Загитова получила водительские права
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила водительские права. На днях она отпраздновала свое 18-летие.
Российская газета 10:01
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор рекомендует заселять отдыхающих в российские санатории только при наличии отрицательных тестов на коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:49
Политика
В МИД прокомментировали заявление Зеленского о переговорах с Путиным
В МИД РФ прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского о контактах с Россией по вопросам Крыма и Донбасса.
Профиль 11:48
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Армия и оружие
Анкара: турецкие военные переломили ход войны в Ливии
В Анкаре утверждают, что Правительство национального согласия благодаря вмешательству турецких военных перехватило преимущество у Ливийской национальной армии.
Российский Диалог 15:48
Экономика
ФАС заявила об отсутствии роста цен на хлеб в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не зафиксировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 06:57