ЗакС Петербурга в первом чтении поддержал предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса. Согласно поправкам, дефицит бюджета увеличится вдвое – до 104 миллиардов рублей. Эта сумма станет беспрецедентной, если учесть сокращение доходов и расходов.

В Петербурге в первом чтении одобрили корректировку бюджета

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