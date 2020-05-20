Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Петербурге в первом чтении одобрили корректировку бюджета

ЗакС Петербурга в первом чтении поддержал предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса. Согласно поправкам, дефицит бюджета увеличится вдвое – до 104 миллиардов рублей. Эта сумма станет беспрецедентной, если учесть сокращение доходов и расходов.
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«Идет лавина, она для всех». Депутаты одобрили сокращение бюджета, но готовятся вытаскивать из-под снега пострадавших

Фонтанка.Ру10:51

Антикризисные корректировки бюджета сократят доходы, но спасут социальные выплаты

Невские Новости11:12

Депутаты поддержали корректировку бюджета, предусматривающую снижение доходов на 100 млрд

78.ru05:31

Эдуард Батанов: Финансирование социальных программ останется прежним

Город+08:57

Антикризисные поправки в городской бюджет приняли в первом чтении

Петербургский дневник06:39

Вячеслав Макаров: Коронавирус сделал в казне города пробоину более чем в 100 млрд рублей

Телеканал Санкт-Петербург06:46

Смольный называет выпадающие доходы бюджета помощью бизнесу

Мойка7811:28
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов

По словам секретаря Совбеза России, информация о коррупции поступила по результатам мониторинга реализации майского указа президента.
Говорит Москва 06:59
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Общество

На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
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Экономика

Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом

В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК 11:05
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Происшествия

Три человека задержаны после стрельбы на юго-востоке Москвы

Правоохранители задержали трех человек, которые могут быть причастны к ранению из травматического оружия на юго-востоке Москвы.
Газета.Ru 15:42
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Фигурное катание

Жена Плющенко назвала Тутберидзе современной версией Тарасовой

Известный тренер и телекомментатор по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила с поддержкой в адрес титулованного тренера Этери Тутберидзе, которая стало объектом критики после перехода 15-летней Александры Трусовой к олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Новый Век 07:06
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Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

REGNUM 10:03
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Происшествия

В Волгоград из Якутии вернулась вторая группа вахтовиков

Еще один борт с 41 рабочим с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, прибыл в Волгоград, сообщила журналистам пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
РИА Новости 07:56
14
Общество

Варвара Караулова выходит замуж за защищавшего её адвоката

В апреле 2019 года Караулову освободили из колонии в Вологде условно-досрочно.
Говорит Москва 12:42
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Политика

СМИ сообщили о задержании возможного преемника аль-Багдади

Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абдаллы Кардаша, сообщает в среду агентство INA.
РИА Новости 15:37
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
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Политика

Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ

Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ruposters.ru вчера в 06:24
577
Политика

МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
35
Политика

В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров

«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41
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Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
259
Общество

В Подмосковье вновь включили отопление

В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
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Происшествия

Мать задушила 8-летнего сына в Татарстане и покончила с собой

РЕН ТВ 04:57
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Происшествия

В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В результате пострадали семь человек - шесть женщин и один мужчина.
Российская газета 12:23
15
Политика

США отправили в Россию аппараты ИВЛ

РИА Новости 14:16
45
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
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Общество

«Роснефть» подала в суд на РБК из-за венесуэльских активов

«Роснефть» подала иск в суд на издание РБК о защите деловой репутации из-за материала о том, что рязанский ЧОП, которым владела компания, получил долю в ее бывших венесуэльских активах.
Телеканал RTVI 06:24
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Политика

Путин поручил организовать санобработку территории Дагестана

Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС вместе с властями Дагестана организовать проведение масштабных мероприятий по санобработке территории республики, уделив особое внимание социальным объектам.
РИА Новости 11:38
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Шоу-бизнес

Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения

Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
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Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома

Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру вчера в 02:00
27
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Политика

Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма

Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
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