Происшествия

Аргументы неделиАргументы неделиВ Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек

В настоящее время из горящей больницы Святого Георгия в Северном проезде эвакуировано 150 пациентов и работников. В службе МЧС по региону заявили, что уже известно о пяти погибших. Причины пожара и смерти людей выясняются.
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с чего всё началось
Как сообщает
 региональное управление МЧС, сообщение о возгорании по адресу: Выборгский район, Северный проспект, дом 1 поступило на пульт «01» в понедельник, 12 мая, в 06.23.
Труд02:30

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Спасателям, тушившим больницу Святого Георгия в Петербурге, придется уйти на карантин

Петербургский дневник06:47

Генпрокуратура взяла на контроль проверку после пожара в больнице святого Георгия

78.ru03:09

Больница Святого Георгия в Петербурге. Справка

Телеканал Санкт-Петербург05:30

Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с пожаром в больнице в Петербурге

ТАСС02:55

Пожар в больнице Святого Георгия: что известно на 13 часов

Фонтанка.Ру03:45

В Петербурге потушили пожар в больнице, унесший жизни пяти пациентов с COVID-19

Интерфакс03:03

В Петербурге ликвидировали открытое горение в больнице Святого Георгия

РИА Новости02:14
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Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат денежные выплаты

ToDay News Ufa вчера в 11:27
2K
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
42
Наука

Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Общество

В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия

В Краснодарском крае с сегодняшнего дня возобновляют работу промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:48
45
Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
58
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
258
Общество

ВОЗ назвала Северную и Южную Америки центром пандемии коронавируса

Северная и Южная Америки стали центром пандемии COVID-19, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости 06:03
Армия и оружие

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
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Политика

Сегодня Путин обсудит вопрос о продлении режима нерабочих дней

Фото: kremlin.ru Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.
Orsk.ru 10 мая в 10:50
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Гаджеты

AMD объявила об обновлении GPUOpen для разработчиков

Компания AMD объявила об обновлении программного обеспечения GPUOpen, которое теперь может похвастаться новым веб-сайтом и четырьмя уникальными эффектами FideltyFX, оптимизированными для видеокарт AMD Navi.
МИТ вчера в 16:08
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
594
Общество

Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
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Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
823
Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
1
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
77
Происшествия

Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

Газета.Ru 03:33
8
Происшествия

В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия

ТАСС 05:41
3
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 11:24
280
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
23
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
454
Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
289
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
646
Музыка

«Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн

Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену.
NewInform 06:00
2
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
1,7K
Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9).
ТАСС вчера в 23:30
5
Шоу-бизнес

Игорь Верник опубликовал откровенное фото с беременной женой

Актер Игорь Верник (56) вспомнил о прошлом, когда они с женой Марией собирались впервые стать родителями и устроили беременную фотосессию.
Lisa.ru 06:28
Общество

Вице-мэр Новороссийска уволена за шашлыки во время карантина

ИА Красная Весна вчера в 14:13
553
Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
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