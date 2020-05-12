с чего всё началось

В настоящее время из горящей больницы Святого Георгия в Северном проезде эвакуировано 150 пациентов и работников. В службе МЧС по региону заявили, что уже известно о пяти погибших. Причины пожара и смерти людей выясняются.

В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 42

Наука Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2 Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.

Общество В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия В Краснодарском крае с сегодняшнего дня возобновляют работу промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 45

Происшествия ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих". 58

Политика Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24". 258

Общество ВОЗ назвала Северную и Южную Америки центром пандемии коронавируса Северная и Южная Америки стали центром пандемии COVID-19, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Гаджеты AMD объявила об обновлении GPUOpen для разработчиков Компания AMD объявила об обновлении программного обеспечения GPUOpen, которое теперь может похвастаться новым веб-сайтом и четырьмя уникальными эффектами FideltyFX, оптимизированными для видеокарт AMD Navi.

Экономика Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор. 594

Общество Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом. 25

Здоровье Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19. 823

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 280

Энергетика Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти» Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. 454

Политика Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. 289

Музыка «Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену. 2

Экономика Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9). 5