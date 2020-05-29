Экономика
РИА НовостиВ Петербурге вдвое упал спрос на жилье
По сравнению с мартом ввод жилья упал на 41,5%. Всего за четыре месяца в стране сдали 18,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.
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Спрос на жилье в Петербурге в условиях эпидемии COVID-19 упал примерно в два раза, сообщил зампред комитета по строительству города Евгений Барановский.РИА Новости05:29
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Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Общество
Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок.
Газета.Ru 27 мая в 13:33
Происшествия
В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки
Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, были задержаны полицейскими в прямом эфире.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Крыму
Известия 07:14
Экономика
США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств
Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM вчера в 13:47
Игры
Видео: 3D-художник показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II на Unreal Engine 4
3DNews 06:24
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении и вовсе станет кроссовером.
Автоновости дня 05:35
Происшествия
В Тюмени загорелась крыша бизнес-центра «Парус»
Возгорание кровли произошло в бизнес-центре "Парус" в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу.
ТАСС 07:51
Общество
В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости
"Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ.
Vverh-tatarstan.ru 05:57
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 20 июня
Напомним, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция зарегистрирована у 70 липчан.
Kursk.com 05:48
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости 27 мая в 11:00
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
Политика
Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады
Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Здоровье
В «Великолукском мясокомбинате» зарегистрирован очаг коронавируса
В «Великолукском мясокомбинате» зарегистрирован очаг коронавируса.
Луки.ру 06:20
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Новый фигурант дела экс-министра Абызова заочно арестован
Басманный суд Москвы арестовал заочно руководителя столичного офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, обвиняемого участии в преступном сообществе и мошенничестве.
ТАСС 06:07
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе
Коммерсантъ 05:27
Здоровье
В Улан-Удэ массовое заболевание произошло в больнице
У восьмерых заболевших COVID-19 пациентов имеются осложнения на фоне имеющихся тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и другого.
SakhaNews 06:34
Энергетика
Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти
"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
Космос
Хаббл запечатлел галактику NGC 3895
NGC 3895 — спиральная галактика с перемычками, которая была впервые обнаружена Уильямом Гершелем в 1790 году, а затем была запечатлена космическим телескопом NASA / ESA Хаббл.
V-kosmose.com 07:25
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
Энергетика
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер».
Известия 05:40