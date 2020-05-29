Спрос на жилье в Петербурге в условиях эпидемии COVID-19 упал примерно в два раза, сообщил зампред комитета по строительству города Евгений Барановский.

с чего всё началось

По сравнению с мартом ввод жилья упал на 41,5%. Всего за четыре месяца в стране сдали 18,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

В Петербурге вдвое упал спрос на жилье

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