Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге вдвое упал спрос на жилье

По сравнению с мартом ввод жилья упал на 41,5%. Всего за четыре месяца в стране сдали 18,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.
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с чего всё началось

В Петербурге вдвое упал спрос на жилье

Спрос на жилье в Петербурге в условиях эпидемии COVID-19 упал примерно в два раза, сообщил зампред комитета по строительству города Евгений Барановский.
РИА Новости05:29

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В Петербурге вдвое рухнул спрос на жилье

Gazeta.SPb07:45

Спрос на жилье в Петербурге снизился на фоне пандемии COVID-19

Народные новости06:13

Спрос на жилье в Петербурге упал вдвое

Коммерсантъ Санкт-Петербург07:06

В Санкт-Петербурге рухнул спрос на жилье

Lenta.ru06:57

Спрос на жилье в Петербурге упал на 50% во время пандемии

ТАСС07:14

В Санкт-Петербурге из-за пандемии вдвое упал спрос на жилье

Новые Известия06:12

В Петербурге вдвое упал спрос на жилье

РИА Новости05:29
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
1K
Общество

Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок.
Газета.Ru 27 мая в 13:33
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Происшествия

В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки

Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, были задержаны полицейскими в прямом эфире.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Крыму

Известия 07:14
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Экономика

США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств

Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM вчера в 13:47
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Игры

Видео: 3D-художник показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II на Unreal Engine 4

3DNews 06:24
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
4,5K
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении и вовсе станет кроссовером.
Автоновости дня 05:35
4
Происшествия

В Тюмени загорелась крыша бизнес-центра «Парус»

Возгорание кровли произошло в бизнес-центре "Парус" в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу.
ТАСС 07:51
Общество

В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости

"Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ.
Vverh-tatarstan.ru 05:57
5
Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 20 июня

Напомним, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция зарегистрирована у 70 липчан.
Kursk.com 05:48
12
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
1,1K
Космос

Астрономы нашли недостающую материю Вселенной

РИА Новости 27 мая в 11:00
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
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Политика

Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады

Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
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Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
6
Здоровье

В «Великолукском мясокомбинате» зарегистрирован очаг коронавируса

В «Великолукском мясокомбинате» зарегистрирован очаг коронавируса.
Луки.ру 06:20
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
3,9K
Происшествия

В Киевской области ввели план «Перехват», ищут участников перестрелки

REGNUM 06:50
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Происшествия

Новый фигурант дела экс-министра Абызова заочно арестован

Басманный суд Москвы арестовал заочно руководителя столичного офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, обвиняемого участии в преступном сообществе и мошенничестве.
ТАСС 06:07
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
26
Политика

Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе

Коммерсантъ 05:27
11
Здоровье

В Улан-Удэ массовое заболевание произошло в больнице

У восьмерых заболевших COVID-19 пациентов имеются осложнения на фоне имеющихся тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и другого.
SakhaNews 06:34
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Игры

Инсайдер: новую игру по «Звездным войнам» анонсируют уже в начале июня

REGNUM 02:52
Энергетика

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
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Космос

Хаббл запечатлел галактику NGC 3895

NGC 3895 — спиральная галактика с перемычками, которая была впервые обнаружена Уильямом Гершелем в 1790 году, а затем была запечатлена космическим телескопом NASA / ESA Хаббл.
V-kosmose.com 07:25
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
1
Энергетика

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер».
Известия 05:40
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