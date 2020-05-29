Общество
Коммерсантъ Санкт-ПетербургСпрос на жилье в Петербурге упал вдвое
Ранее "Ъ-СПб" писал о том, что в апреле в Петербурге было введено в эксплуатацию 109,3 тыс. кв. м жилой недвижимости (без ИЖС) на 2105 квартир — в пять раз больше, чем годом ранее.
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Общество
Какие ограничения сняты в Подмосковье
Что заработает С какого числа Непродовольственная торговля, бытовые услуги площадью до 400 м 01.06.2020 МФЦ (прием физлиц) 01.06.2020 Парки 29.05.2020 Библиотеки на выдачу книг на дом.
Время Бухгалтера 04:42
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Политика
АНБ США обвинило российских хакеров в кибератаках через ОС Linux
Преступная кибердеятельность стала возможной из-за уязвимости в программном обеспечении электронной почты, входящим в комплект оборудования с предустановленной операционной системой (ОС) Linux.
News.ru 04:00
Происшествия
Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки
На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
Наука
Американскую РНК-вакцину от коронавируса успешно испытали на мышах и обезьянах
Американскую "саморазмножающуюся" вакцину LION от заражения коронавирусом нового типа протестировали на мышах и обезьянах.
Аргументы недели 04:57
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Общество
Всероссийский выпускной вечер пройдет онлайн 27 июня
Минпросвещения РФ рекомендовало проведение всероссийского выпускного вечера 27 июня в режиме онлайн.
Коммерсантъ 08:51
Происшествия
В Феодосии при пожаре в частном доме погиб пятилетний ребенок
Российская газета 08:54
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft начала выпуск большого майского обновления своей операционной системы Windows 10.
Megaobzor.com вчера в 09:05
Общество
В Калужской области до 15 июня продлен режим повышенной готовности
Глава региона Владислав Шапша подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в Калужской области до 15 июня.
ТРК Ника 06:42
Космос
Загадку потерянной материи во Вселенной раскрыли астрономы
Поиски большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной не венчались успехом около 20 лет.
UfacityNews.ru 08:31
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Путешествия
В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян
Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
Газета.Ru 05:47
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
Кино
Фильм «Джон Уик» получил название из-за Киану Ривза
Сценаристу пришлось изменить название из-за исполнителя главной роли в фильме Киану Ривза.
Радио Комсомольская правда вчера в 16:58
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода занимались каннибализмом
Ученые обнаружили на найденных останках следы представителей других аллозавров, что свидетельствует о возможном каннибализме.
Экономика сегодня 04:36
Происшествия
В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием
Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Санкт-Петербурге.
RT на русском 06:03
Общество
Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков
Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Общество
Миноборнауки допустило смягчение ограничений в российских вузах
Министерство науки и высшего образования допустило смягчение ограничений, введенных в российских вузах из-за распространения коронавируса, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.
Lenta.ru 08:53
Футбол
«Милан» заинтересован в приобретении Сердара Азмуна
Vprognoze.ru 03:40
Авто
Volkswagen надеется захватить рынок электрокаров в Китае
В Volkswagen готовятся «захватить» китайский рынок электрических транспортных средств.
Car.ru 27 мая в 09:03
Общество
Журналистов Смирнова, Фельгенгауэр и Плющева отпустили из полиции
Московский Комсомолец вчера в 13:37
Политика
МИД сообщил о перспективах открытия границ зарубежных стран для россиян
Министерство иностранных дел озвучило официальную позицию по поводу перспектив поездок россиян за рубеж.
Profi.travel 02:36
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Политика
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Политика
Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора
Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
Российская газета 08:55
Общество
Главу Славгорода задержали за взятку
ПолитСиб.Ру 06:59
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57