Ранее "Ъ-СПб" писал о том, что в апреле в Петербурге было введено в эксплуатацию 109,3 тыс. кв. м жилой недвижимости (без ИЖС) на 2105 квартир — в пять раз больше, чем годом ранее.

Спрос на жилье в Петербурге упал вдвое

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