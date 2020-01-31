Происшествия
ВедомостиВ Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, под завалами могут быть люди.
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Директор «СКА-Арена» рассказал о рабочем, погибшем при обрушении СКК «Петербургский»
КП - Санкт-Петербург11:36
Представитель компании-концессионера: Погибший при обрушении СКК рабочий нарушил технику безопасности
Телеканал Санкт-Петербург11:54
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Политика
В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма
Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что США будут вводить санкции против России, пока не добьются возвращения полуострова Киеву.
Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его отравили ртутью
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью пять месяцев назад.
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Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
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Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан стал игроком дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
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В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки
Заражение коронавирусом студентки из Китая в Тюменской области подтвердилось лабораторно.
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Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Наука
В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии
Биологи из Франции обнаружили в плазме человека молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
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Политика
МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации
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Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
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Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обрушения СКК в Петербурге
В ведомстве отметили очевидное нарушение техники безопасности. По факту обрушения СКК "Петербургский" возбудят уголовное дело.
Общество
В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка
Как сообщило в пятницу региональное министерство здравоохранения, впервые заболел ребенок.
Космос
В России появится программа по исследованию Венеры
Комплексным изучением атмосферы планеты займется космический аппарат «Венера-Д» В ближайшие два года в России может появиться полноценная программа исследования Венеры, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Общество
Вирус из Китая пришел в Россию. Главное
Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Политика
Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине
Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
Политика
МИД КНР прокомментировал «крайне недобродушный поступок» США
Дипломат напомнила, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей, но США, которые поступают наоборот "задали очень плохое начало, это действительно крайне недобродушный поступок".
Футбол
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Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду преодолел рубеж в 200 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.
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Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
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Кокорин объяснил отказ переходить в «Сочи»
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему отказывается уходить в аренду в другой клуб.
Армия и оружие
Украинцев запугивают очередным «военным вторжением» России
Многочисленные блогеры и эксперты продолжают запугивать украинцев очередным «военным вторжением» России.
Культура
В Москве открылась масштабная выставка картин Сальвадора Дали
Стоимость обычного билета на выставку в будни составляет 600 рублей, для детей до 18 лет - 300 рублей, в выходные - 750 и 350 рублей соответственно.
Здоровье
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
Шоу-бизнес
Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.