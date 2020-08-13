В Петербурге во время пандемии стали регистрировать на 43% меньше ИП
Петербург занимает третье место в антирейтинге, демонстрируя падение более, чем на 43%. Далее следует Псковская область. Есть и регионы, где во время пандемии зарегистрирован рост новых регистраций ИП.В источнике
С чего всё началось
Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
В региональном аспекте больше других пострадали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, где падение числа регистраций новых компаний за полугодие составило 43,8-48,5%, а также Псковская область (минус 56,5%).
РИА Новости20:16
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