В Петербурге во время пандемии стали регистрировать на 43% меньше ИП

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Петербург занимает третье место в антирейтинге, демонстрируя падение более, чем на 43%. Далее следует Псковская область. Есть и регионы, где во время пандемии зарегистрирован рост новых регистраций ИП.