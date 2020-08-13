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Neva.Today
Neva.Today

В Петербурге во время пандемии стали регистрировать на 43% меньше ИП

Петербург занимает третье место в антирейтинге, демонстрируя падение более, чем на 43%. Далее следует Псковская область. Есть и регионы, где во время пандемии зарегистрирован рост новых регистраций ИП.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

В региональном аспекте больше других пострадали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, где падение числа регистраций новых компаний за полугодие составило 43,8-48,5%, а также Псковская область (минус 56,5%).
РИА Новости20:16
Подробнее о событии
Piter.tv

В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

Piter.tv01:18
Neva.Today

В Петербурге во время пандемии стали регистрировать на 43% меньше ИП

Neva.Today00:24
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

РИА Новости20:16
Мойка78

Петербург вошел в число регионов России с наибольшим падением количества новых ИП

Мойка7822:15
Коммерсантъ

Seldon: число регистраций ИП за полугодие сократилось на треть

Коммерсантъ21:51
РБК

Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

РБК21:22
Петербургский дневник

В Петербурге из-за пандемии резко сократилось число новых ИП

Петербургский дневник23:49

Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи

Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев, назначивший в ворота москвича два крайне спорных пенальти, 12 августа в течение шести часов проходил проверку на полиграфе.
Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи
RT на русском07:22
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В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии

Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости09:07

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову

Троицкий суд Москвы наложил арест на квартиру, которую актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила мужу Бари Алибасову, а тот передал своему помощнику, сообщила журналистам в четверг юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
РИА Новости07:53
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес сдал отрицательный тест на коронавирус

Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет принять участие в Гран-при Испании "Формулы-1", сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости04:32

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:38
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