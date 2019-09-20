Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело за размещение снимков Путина, Медведева, Пескова и других деятелей на могилах Смоленского кладбища.

с чего всё началось

Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

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