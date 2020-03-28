Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
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Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов

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