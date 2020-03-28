Коронавирус
Российская газетаВ Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
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Поимка беглеца. Как самовольно покинувшего обсерватор петербуржца возвращали обратно
Телеканал Санкт-Петербург13:32
На сбежавшего из-под карантина по коронавирусу петербуржца завели первое в России уголовное дело
КП - Санкт-Петербург13:58
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