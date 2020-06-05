с чего всё началось

Предпринимателям, которые намерены возобновить работу с 8 июня, нужно до начала деятельности обеспечить наличие и соблюдение стандартов безопасности, уведомить комитет по промышленной политике, инновациям и торговле о возвращении к работе, обеспечить использование посетителями масок и перчаток и соблюдение социальной дистанции в полтора метра.

Наука Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц. 30

Общество В Находке разрешат прогулки и занятия спортом на улице малыми группами Жителям Находкинского городского округа с 6 июня разрешается выходить на прогулки и заниматься спортом на улице группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции, сообщили в правительстве Приморского края. 1

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 23

Политика Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США. 1

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 431

Здоровье В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 218

Общество Раскрыта новая мошенническая схема с «перерасчетом пенсий» В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о резком увеличении числа обращений граждан за перерасчетом пенсий, которое им навязывают недобросовестные юридические организации. 38

Космос Российские детали обеспечили успех стыковки Crew Dragon с МКС Как считает Лукашевич, стыковка американского корабля Crew Dragon в автоматическом режиме с Международной космической станцией (МКС) была бы невозможна без российских комплектующих, которые поставила корпорация «Энергия» по заказу компании Илона Маска SpaceX, сообщает РИА Новости. 2,2K

Здоровье Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка. 7

Общество Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем». 598

Политика Страны Евросоюза откроют внешние границы не раньше 1 июля Юханссон уточнила, что сейчас ЕС предстоит согласовать дальнейшие шаги для того, чтобы в начале июля открыть внешние границы.

Общество Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом Страны Группы двадцати (G20) договорились выделить более $21 млрд на финансирование в области здравоохранения в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.

Армия и оружие Путин утвердил принципы применения ядерного оружия Согласно документу, ядерное оружие, находящееся на вооружении России, может применяться лишь для обороны — в частности, ядерный удар российские войска могут нанести лишь при условии «воздействия», угрожающего выводом из строя критически важных государственных или военных объектов. 2K