Общество
Телеканал Санкт-ПетербургВ Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины
Предпринимателям, которые намерены возобновить работу с 8 июня, нужно до начала деятельности обеспечить наличие и соблюдение стандартов безопасности, уведомить комитет по промышленной политике, инновациям и торговле о возвращении к работе, обеспечить использование посетителями масок и перчаток и соблюдение социальной дистанции в полтора метра.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, с 8 июня разрешается работать магазинам розничной торговли (за исключением объектов, которые находятся в ТЦ) с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом для посетителей.47 новостей14:51
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