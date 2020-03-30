В Петербурге введен режим полной самоизоляции. Об этом говорится в постановлении на сайте правительства города, подписанном губернатором Александром Бегловым. Обязательный режим изоляции для граждан старше 65 лет будет действовать до 14 апреля, для остальных жителей Петербурга — до 5 апреля.

Финансы Курс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС.

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Политика Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

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