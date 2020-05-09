с чего всё началось

Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора. Речь идет об использовании масок и перчаток в магазинах и общественном транспорте, включая такси.

Общество 139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались. 88

Общество Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений». 4

Происшествия После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.

Общество В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите. 1K

Общество Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 590

Общество Москвичей предупредили о резком изменении погоды Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Единоборства Олейник победил Вердума на UFC 249 На проходящем во флоридском Джексонвилле турнире UFC 249 российский боец победил раздельным решением судей - 28-29, 29-28, 29-28.

Общество Синоптики назвали даты снегопадов в мае Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады. 2

Общество Минпросвещения допустило отмену ОГЭ Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. 19

Происшествия В Омской области убили ветерана войны В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России. 209

Общество Роспотребнадзор утвердил поэтапное снятие ограничительных мер Главный санврач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила рекомендации для поэтапного снятия ограничений, введенных на территории страны из-за пандемии коронавирусной инфекции. 997

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1,9K

Общество Назван размер штрафа в Петербурге за нахождение без маски и перчаток Штраф за нахождение в общественных местах Санкт-Петербурга без маски и перчаток составит от 4000 до 5000 рублей, сообщили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 376

Общество Собянин осмотрел временные корпуса Филатовской больницы Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр быстровозводимых медицинских корпусов для долечивания пациентов с коронавирусом, построенных на территории столичной Филатовской больницы. 10