Коронавирус
Московский КомсомолецВ Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора. Речь идет об использовании масок и перчаток в магазинах и общественном транспорте, включая такси.
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с чего всё началось
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 18:07
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В Петербурге ограничения и запреты из-за пандемии КОВИД продлеваются до 31 мая
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Петербуржцы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте
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