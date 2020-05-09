Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Петербурге ввели обязательный масочный и перчаточный режимы

Напомним, в 29 населенных пунктах Ленобласти обязательный масочный режим был введен еще 8 мая.
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«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 18:07

Подробнее о событии

Петербуржцев обязали носить маски и перчатки в общественных местах

РИА Новостивчера в 16:58

Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет

Фонтанка.Рувчера в 23:00

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

RT на русскомвчера в 18:07

Как петербургские супермаркеты готовятся к обязательному масочному режиму для покупателей

Невские Новости08:32

Петербуржцы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 16:44

В Петербурге до лета продлили самоизоляцию и ввели масочный режим

Российская газетавчера в 16:36

Петербуржцы с 12 мая обязаны носить медицинские маски и перчатки

78.ruвчера в 16:32
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Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Политика

В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства»

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
Газета.Ru 08:25
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Экономика

Бизнес ответил на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
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Происшествия

Турецкий футболист задушил пятилетнего сына подушкой

РЕН ТВ вчера в 06:28
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Футбол

Российские клубы сохраняют интерес к Селмани. Его связывали с «Краснодаром» и «Спартаком»

Агент вратаря «Менеменспора» и молодежной сборной Албании Гентиана Селмани Дениз Уйсаль заявил, что российские клубы по-прежнему интересуются игроком.
Матч ТВ 06:27
Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
2K
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Единоборства

Нурмагомедов предсказал победу Фергюсона в бою с Гэтжи

ProstoProSport 08 мая в 10:06
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Космос

Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере

МИР 24 08 мая в 09:04
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлили

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Самара-ГИС 08:29
35
Экономика

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий.
Коммерсантъ 07:14
1
Армия и оружие

«Кинжальная» ватага: в Сибири появится полк с гиперзвуковыми ракетами

Пилоты сибирских «боевых воздушных кораблей» начнут осваивать гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал» уже в следующем году.
Известия вчера в 17:01
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Общество

В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений

Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
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Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой отказалась от общения с матерью

Фото: Дана Борисова пытается завоевать доверие 12-летней дочери Дана заявила, что она не понимает того, почему дочь обвиняет ее в жестком обращении.
Bimru.ru 09:56
2
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
429
Общество

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничения на прогулки с детьми

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора допустила разрешение на прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер.
МедиаПоток 07:15
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Политика

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
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