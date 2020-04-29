Коронавирус
ВесьмаВ Петербурге ввели рекомендательный «масочный режим»
Носить маски в общественных местах петербуржцам лишь рекомендовано. Слова про ношение масок новым постановлением добавляются к пункту 3 старого документа. А пункт 3 — это рекомендательные меры.
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с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал дополнение к постановлению правительства №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое призывает жителей Северной столицы носить лицевые маски на улицах и в общественных местах, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».Петербургский дневниквчера в 12:50
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Жителям Петербурга с 30 апреля рекомендовано носить маски на улицах
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