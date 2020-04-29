с чего всё началось

Носить маски в общественных местах петербуржцам лишь рекомендовано. Слова про ношение масок новым постановлением добавляются к пункту 3 старого документа. А пункт 3 — это рекомендательные меры.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 96

Происшествия Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times. 37

Гаджеты Xiaomi представила в России Redmi Note 9S Китайская компания Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S. Устройство получило ёмкий аккумулятор и основную квадрокамеру. 21

Политика Трамп рассказывал Путину о катастрофе с COVID-19 в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп в разгар катастрофы с коронавирусом с Нью-Йорке прямо заявил российскому лидеру Владимиру Путину о тяжелой ситуации, и президент РФ обещал помочь.

Музыка Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube. 100

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 939

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 860

Музыка Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева. 67

Общество Всех жителей Омской области заставили носить маски Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории региона ввел правило обязательного использования в закрытых пространствах, будь то магазин, учреждение или транспорт, — индивидуальных средств защиты органов дыхания. 107

Общество В Челябинской области продлили режим самоизоляции Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области, ранее действовавший до 30 апреля, продлевается до 11 мая, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер. 33

Кино Назвали самые убыточные фильмы 2019 года Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline. 28

Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 244

Общество Коронавирус заставил россиян снизить свои зарплатные ожидания Россиянам на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, пришлось переоценить уровень своего благосостояния.

Армия и оружие Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его. 21

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,3K