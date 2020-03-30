Коронавирус
КоммерсантъВ Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона. Первыми такой режим объявили власти Москвы.
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Петербуржцам предписано не покидать дома за исключением случаев обращения за медпомощью
Телеканал Санкт-Петербург13:12
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Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Конго
По расчетам специалистов, в местный порт Пуэнт-Нуар трубоукладчик прибудет 10 апреля. «Академик Черский» вышел из Находки 10 февраля.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.
Происшествия
Из голландского музея украли картину Ван Гога
В ночь с воскресенья на понедельник неизвестный разбил стеклянную дверь и проник в музей.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Футбол
Украинец Калиниченко назвал самую влиятельную секту в России
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко согласился, что в России вокруг красно-белых создается очень большая истерика, но она объяснима большой популярностью.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Авто
BMW готовит BMW X5 с новой водородной установкой
Марка BMW совместными усилиями с Toyota создала новую водородную силовую установку, которая обладает мощностью 374 лошадиные силы.
Футбол
Семикратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании
Один из самых титулованных клубов Словакии «Жилина» объявил о самоликвидации. Команда прекратит существование с первого апреля.
Политика
Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ
Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Общество
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Футбол
Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Экономика
Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.
Армия и оружие
Турция создает бригады «коммандос» с террористами для провокаций в Идлибе
Турция создает совместные бригады с террористами в Идлибе для управляемых провокаций и возобновления военного конфликта.
Здоровье
В Нью-Йорке жители специально собираются, чтобы заразиться коронавирусом
Нью-Йорк, который стал эпицентром вспышки коронавируса в Америке, терпит настоящее бедствие.
Авто
Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»
Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Финансы
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Игры
Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games
Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
Общество
Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве
Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Общество
Три препарата против коронавируса созданы в России
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Интернет
Opera улучшает свой криптокошелёк для Европы и нескольких других стран
Согласно пресс-релизу, предоставленному CryptoGlobe, норвежская компания добавляет несколько новых функций, включая расширение на весь ЕС, Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Швейцарию прямых пополнений кошелька, что позволит пользователям покупать криптовалюту непосредственно через браузер.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.