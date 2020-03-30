Коронавирус
Газета.RuВ Петербурге ввели режим полной изоляции
Все люди обязаны держаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
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