Все люди обязаны держаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Политика Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.

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Шоу-бизнес Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан Американский актер Джон Каллахан умер на 67-ом году жизни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его бывшую жену Еву Ларю.