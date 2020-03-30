Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге ввели режим полной изоляции

Все люди обязаны держаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Читать в источнике
Комментировать822

Подробнее о событии

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

РИА Новости14:58

Смольный: Распоряжений о тотальной самоизоляции жителей Петербурга не поступало

78.ru13:34

Самоизоляция в Петербурге: обязательна для пожилых, для остальных лишь рекомендация

Мойка7814:47

Для жителей Петербурга ввели режим самоизоляции

Взгляд.ру13:01

Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей

ТАСС12:55

Петербуржцев старше 65 лет обязали находиться дома

Петербургский дневник13:32

В Мурино ввели режим полной изоляции

Телеканал Санкт-Петербург11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Армия и оружие

Новейшие фрегаты «Адмирал Горшков» разместят в Черном море

Известия 15:30
Здоровье

Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Новости Тюмени 72.ru 01:23
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Кино

Новый сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним

Продюсер проекта Дэвид Альперт рассказывал в 2014 году о планах на сериал. Продлевать "Ходячих мертвецов" планировалось до 12 сезона.
Народные новости 02:31
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Общество

Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
ТАСС 10:57
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Российская газета 19:56
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС 20:42
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Авто

Семиместную Hyundai Creta поймали на тестах

На портале IndianAutosBlog появилась первая фотография прототипа семиместной модификации Hyundai Creta, который был замечен в камуфляже во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс 08:51
Энергетика

Клепач: началась серьезная перестройка нефтяного рынка

Можно ожидать ряд событий ценовой войны, и пандемии, которая затронет многие страны, отметил Клепач.
Вести.Ru 04:47
Общество

В России созданы три препарата для лечения коронавируса

В России создали три препарата для борьбы с коронавирусом, перелает ОТР. В разработке участвовали специалисты РАН.
Общественное телевидение России 06:22
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
ТАСС 20:56
Авто

В Уфе состоится распродажа арестованных машин

В Уфе стартовали заявки на участие в торгах по продаже арестованных машин.
UfaTime.ru 20:52
Футбол

Тотти: думаю, что чемпионат Италии не возобновится

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал ситуацию с возобновлением чемпионата Италии, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса, а также рассказал, что прошёл курс обучения на агентскую деятельность.
Чемпионат 21:46
Происшествия

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области

В Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекций.
Сибирские Новости 19:53
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru 16:23
Политика

Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
REGNUM 09:29
Происшествия

Рядом с Хакасией дальнобойщика зверски убили в фуре

По данному факту следственным отделом по Рыбинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ(покушение на убийство).
ИА Хакасия 21:25
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 04:38
Футбол

Промес извинился за нарушение карантина

Soccer.ru 13:49
Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Интерфакс 08:20
Шоу-бизнес

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан

Американский актер Джон Каллахан умер на 67-ом году жизни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его бывшую жену Еву Ларю.
РБК 21:25
Общество

Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи

Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Известия 16:13
Политика

Колокольцев представил полиции Приморья нового начальника

REGNUM 21:12
Политика

Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Коммерсантъ 18:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU 04:33
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное