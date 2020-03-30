Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°Режим самоизоляции ввели в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Всем жителям города необходимо соблюдать режим самоизоляции. Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
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