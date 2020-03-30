Коронавирус
Телеканал 360°Режим самоизоляции ввели в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Всем жителям города необходимо соблюдать режим самоизоляции. Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
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Петербуржцам предписано не покидать дома за исключением случаев обращения за медпомощью
Телеканал Санкт-Петербург13:12
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Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на 34%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
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Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.