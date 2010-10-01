Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Всем жителям города необходимо соблюдать режим самоизоляции. Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Здоровье СЭС ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко заявил о первом официальном случае заражения коронавирусом на территории Республики.

Общество Уже пять регионов ввели режим самоизоляции Помимо Москвы и Мурманской области, где режим самоизоляции был объявлен утром, еще три региона пошли на введение повышенных мер безопасности из-за коронавируса.

Авто Представлен седан Genesis G80 нового поколения Суббренд Hyundai, Genesis провел официальную презентацию седана G80 второго поколения. Об этом сообщается на сайте производителя.

Общество До мая в Петербурге ввели противопожарный режим С 30 марта на территории Петербурга начал действовать специальный противопожарный режим, постановление правительства о котором подписал губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба городской администрации.

Культура Сегодня на телеканале «Россия-1» начнётся показ сериала «Паромщица» Как ранее сообщали «53 новости», сегодня, 30 марта, в 21:00 в эфире телеканала «Россия-1» начнётся премьерный показ сериала «Паромщица», который снимался летом 2019 года в Новгородском районе.

Шоу-бизнес Елена Беркова сообщила о своей беременности Российская порноактриса Елена Беркова заявила о том, что ждёт ребёнка, выложив в "Инстаграме" фотографию, на которой держит в руке тест на беременность с двумя полосками.

Авто Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов Ведущие эксперты автомобильной отрасли едины во мнении: эпидемия коронавируса и сложная экономическая ситуация в РФ станет причиной для массового ухода с рынка автомобильных дилеров.

Космос Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.

Энергетика Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.

Технологии Microsoft представила подписку на «сервисы для жизни» Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.

Политика Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.