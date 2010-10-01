Общество
Телеканал 360°Режим самоизоляции ввели в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Всем жителям города необходимо соблюдать режим самоизоляции. Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
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Общество
В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Биатлон
Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон
В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Экономика
«Не ждите биткоин по $1000». Прогноз курса монеты на завтра и 5 лет
Биткоин вряд ли подешевеет до $2800 и тем более до $1500 или $1000, сказал трейдер и бывший аналитик с Уолл-стрит Тон Вейс на своем YouTube-канале.
Игры
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare вышел в Германии
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Здоровье
СЭС ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко заявил о первом официальном случае заражения коронавирусом на территории Республики.
Общество
В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса
Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Общество
Уже пять регионов ввели режим самоизоляции
Помимо Москвы и Мурманской области, где режим самоизоляции был объявлен утром, еще три региона пошли на введение повышенных мер безопасности из-за коронавируса.
Гаджеты
В Huawei хотят вернуть в свои смартфоны сервисы Google
В недавнем интервью американскому изданию Wired глава Huawei заявил, что они хотят вернуть в свои смартфоны сервисы Google.
Авто
Представлен седан Genesis G80 нового поколения
Суббренд Hyundai, Genesis провел официальную презентацию седана G80 второго поколения. Об этом сообщается на сайте производителя.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
До мая в Петербурге ввели противопожарный режим
С 30 марта на территории Петербурга начал действовать специальный противопожарный режим, постановление правительства о котором подписал губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба городской администрации.
Культура
Сегодня на телеканале «Россия-1» начнётся показ сериала «Паромщица»
Как ранее сообщали «53 новости», сегодня, 30 марта, в 21:00 в эфире телеканала «Россия-1» начнётся премьерный показ сериала «Паромщица», который снимался летом 2019 года в Новгородском районе.
Происшествия
В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек
Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Общество
Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей
В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Елена Беркова сообщила о своей беременности
Российская порноактриса Елена Беркова заявила о том, что ждёт ребёнка, выложив в "Инстаграме" фотографию, на которой держит в руке тест на беременность с двумя полосками.
Авто
Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов
Ведущие эксперты автомобильной отрасли едины во мнении: эпидемия коронавируса и сложная экономическая ситуация в РФ станет причиной для массового ухода с рынка автомобильных дилеров.
Здоровье
Предсказавший пандемию COVID-19 врач рассказал, как ее закончить
Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, предупреждавший о начале жесточайшей пандемии, рассказал журналу Wired, как снизить заболеваемость COVID-19.
Армия и оружие
Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
Происшествия
За последнюю неделю в Тульской области выявлено 43 нарушения карантина
Всего с 19 марта проведено 6718 проверок, среди которых выявлено 43 нарушения.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Космос
Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы
В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде
Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Технологии
Microsoft представила подписку на «сервисы для жизни»
Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.
Энергетика
РФ назвали одной из наиболее уязвимых стран для нефтяного кризиса
Россия, Канада и США являются наиболее уязвимыми государствами для нефтяного кризиса, заявлено в материале Bloomberg, которое ссылается на мнение специалистов Goldman Sachs.
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Экономика
Путин утвердил список поручений в связи с коронавирусом
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.