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Телеканал 360°Телеканал 360°Режим самоизоляции ввели в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Всем жителям города необходимо соблюдать режим самоизоляции. Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
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В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

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