Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
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«На кон поставлено очень многое»: эксперт – о штрафах за нарушение масочного режима
Петербургский дневник08:54
Штраф за отсутствие маски и перчаток в Петербурге составит 4 тысячи рублей
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