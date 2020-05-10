Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
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Штраф за отсутствие маски и перчаток в Петербурге составит 4 тысячи рублей
Телеканал Санкт-Петербург06:34
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Политика
В МИД РФ отреагировали на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Российская сторона возмущена попытками Вашингтона принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией, говорится в обнародованном 10 мая заявлении МИД РФ.
Российская газета 10:03
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Здоровье
За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных
По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 07:06
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
На Ставрополье введут масочный режим
На Ставрополье введут масочный режим. Об этом заявил 10 мая губернатор Ставрополья. Начало этого режима 18 мая 2020 года.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 06:54
Общество
В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая.
ТАСС вчера в 16:29
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Политика
Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад
Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
Политика
Помпео сравнил иранские власти с нацистами
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил иранские власти с нацистами и заявил, что Вашингтон будет стремиться продлить эмбарго на поставки вооружения Тегерану.
РБК вчера в 20:56
Авто
ЗАЗ начнет выпуск современных легковых авто после отмены карантина
Украинский ЗАЗ попробует наладить сборку современных легковых авто марки Renault после отмены карантина.
Letnews.ru вчера в 14:49
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлили
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Самара-ГИС 08:29
Общество
На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера
Ранее в СМИ появилась информация, что на странице полковника Василия Алексеева из Ростовской области было размещено фото Гиммлера.
РИА Новости 09:03
Общество
С 12 мая заработают 48 ранее закрытых вестибюлей московского метро
Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.
Комсомольская правда 10:12
Общество
Карантин продлен на Кубани до 23 мая
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о продлении карантина в регионе до 23 мая.
Газета.Ru 07:44
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
Краснодарские известия 08:32
Недвижимость
Девелоперы не дождались покупателей
Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда 00:05
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте с 22-летием
Сын Кристины Орбакайте 22-летний Дени Байсаров отмечает 10 мая свой день рождения. Первым любимого наследника поздравила мама.
Пятый канал 09:49
Общество
В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
RuNews24.ru 06:06
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничения на прогулки с детьми
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора допустила разрешение на прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер.
МедиаПоток 07:15
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59