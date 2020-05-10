Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

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