Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях. До 11 мая включительно масочный и перчаточный режимы носят рекомендательный характер.

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

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