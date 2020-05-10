Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях. До 11 мая включительно масочный и перчаточный режимы носят рекомендательный характер.
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РБК 02:00
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Lenta.ru 11:59
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Общество

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Общество

Горожане, собравшиеся на парад 9 мая, получили штрафы

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Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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В метрополитене Санкт-Петербурга приступили к установке аппаратов по продаже масок и перчаток, использование которых в общественных станет обязательным с 12 мая, сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.
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В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

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