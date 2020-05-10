Коронавирус
Российская газетаВ Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях. До 11 мая включительно масочный и перчаточный режимы носят рекомендательный характер.
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Штраф за отсутствие маски и перчаток в Петербурге составит 4 тысячи рублей
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